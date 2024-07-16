La trágica muerte de un padre y su hija que se quedaron sin agua mientras hacían senderismo en un parque de Utah

Autoridades en Utah reportaron la muerte de 3 senderistas el fin de semana en casos posiblemente relacionados con las altas temperaturas en parques nacionales estatales de esa región.

Entre los senderistas muertos están Albino Herrera Espinosa, de 52 años, y su hija Beatriz Herrera, de 23, que se perdieron en una ruta complicada en el parque nacional Canyonland en medio de una ola de calor que elevó las temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit.

PUBLICIDAD

Ambos enviaron mensajes de texto al 911 alertando de que se había perdido y se habían quedado sin agua en la ruta Syncline Loop, de 8.1 millas, descrita por el Servicio de Parques Nacionales como la más difícil en el distrito Island in the Sky del parque, en el sureste de Utah.

Los dos salieron el viernes en medio del intenso calor para recorrer el sinuoso camino entre rocas, que tiene pocas indicaciones.

Guardias del parque y un helicóptero de la Oficina de Administración de Tierras comenzaron la búsqueda el viernes por la tarde, pero los encontraron ya muertos.

La policía del condado San Juan identificó el lunes a las víctimas, originarias de Green Bay, Wisconsin.

Debido al escarpado terreno, las autoridades emplearon un helicóptero para sacar los cuerpos del parque y llevarlos al forense estatal el sábado por la mañana, según la oficina del jefe de policía del condado.

La policía local y el Servicio de Parques Nacionales investigaban sus muertes como asociadas al calor.

Reportan tercera senderista muerta en Utah

El sábado, mientras los servicios de emergencia en el suroeste de Utah atendían un llamado de emergencia de dos montañeros afectados por el calor, un senderista les alertó sobre que una mujer estaba inconsciente más adelante en el camino.

Los trabajadores de emergencia encontraron a la mujer de 30 años muerta, según personal de seguridad.

Su muerte se investigaba en el Departamento de Seguridad Pública de Santa Clara-Ivins. Sus datos aún se desconocen.

PUBLICIDAD

Llegan más turistas pese a advertencias

Los turistas siguen llegando a los parques de Utah y otros estados del suroeste durante los meses más calurosos del año, pese a las advertencias de las autoridades de que caminar en un calor extremo supone graves riesgos para la salud.

En el último mes, han muerto tres senderistas en el parque nacional del Gran Cañón, donde las temperaturas veraniegas sobre zonas expuestas de los senderos pueden superar los 120 grados Fahrenheit.

Un motociclista murió este mes en el parque nacional del Valle de la Muerte, en el este de California, y otro motociclista fue llevado a un hospital por enfermedad grave. Ambos formaban parte de un grupo que recorría la cuenca de Badwater bajo un calor abrasador.

Tras un récord de temperatura durante nueve días consecutivos entre el 4 y el 12 de julio, el parque del Valle de la Muerte lleva varios días sin electricidad debido a una tormenta eléctrica, mientras la temperatura se mantiene sobre los 120 grados Fahrenheit.

Mira también: