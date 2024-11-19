Cambiar Ciudad
Muerte

Antes de morir salvó a su hermana de ahogarse: lo que se sabe del joven cuyo resto fue hallado en una playa de Miami

La cabeza de Víctor Castañeda, de 19 años, fue encontrada en una playa de Key Biscayne.

Univision
Video Tristeza y dolor en el último adiós al adolescente que murió tras salvarle la vida a su hermana en una playa

La comunidad del sur de Florida quedó conmocionada cuando circuló la noticia de que había sido encontrada una cabeza humana en la playa de Key Biscayne, cerca de Miami, Florida.

El hallazgo causó aún más consternación cuando las autoridades determinaron que la cabeza pertenecía a Víctor Castañeda, de 19 años.

El joven había sido reportado como desaparecido el 9 de noviembre luego de que él y su hermana quedaron atrapados por una corriente de resaca en la playa de South Pointe de Miami.

La hermana de la víctima, Jessica Castañeda, de 17 años, fue rescatada por un bañista que observó el momento cuando ambos buscaban escapar de la corriente. Cuando la persona volvió para buscar al joven no lo encontró.

El joven murió intentando salvar la vida de su hermana, según reportes

El joven había intentado salvar la vida de su hermana cuando ambos quedaron atrapados por la mortal corriente, de acuerdo con reportes.

Las autoridades emprendieron una intensa búsqueda que se prolongó por varias horas del sábado luego de que el joven quedó atrapado en el mar.

Al no encontrarlo, las autoridades oficialmente ingresaron el caso en el sistema de personas desaparecidas de Florida.

Días más tarde, el martes, un trabajador de la playa de Key Biscayne, varias millas al sur de South Pointe, reportó el hallazgo de la cabeza.

El Departamento de Policía de Miami Beach finalmente confirmó el 15 de noviembre que la cabeza pertenecía al joven.

"El Departamento de Policía de Miami Beach extiende sus oraciones y condolencias a la familia", dijo la policía en un comunicado. "Nuestros defensores de víctimas seguirán brindando apoyo a la familia durante este tiempo".

Familiares y amigos lamentan la muerte de Víctor Castañeda

Familiares y amigos se reunieron el sábado en la playa para un servicio conmemorativo para celebrar la vida del joven, que era uno de ocho hijos.

Dos barcos de bomberos del condado de Miami-Dade dispararon cañones de agua para honrar la memoria de la víctima, informó el Miami Herald.

Con camisetas de “Forever 19”, las hermanas de Castañeda dijeron a los medios de comunicación que estaban agradecidas por el gran apoyo a su familia.

" Le hubiera encantado ver cuántas personas se han unido y lo aman de todo corazón", dijo la hermana de Castañeda, Chloe Castañeda, a medios locales.

“Mi hermano era una persona increíble, increíble y conocerlo era amarlo”, añadió su otra hermana, Jessica Castañeda. “No podría haber sido más perfecto. La persona más amable que he conocido”.

En una publicación en Facebook, Jessica Castañeda reiteró el dolor que le causó la muerte de su hermano.

El dolor que me queda es insuperable. Mi corazón está completa e irreparablemente destruido”, escribió. “Tu ausencia nunca será aceptada. No hay palabras que puedan describir cuánto te amo Víctor”.

"Murió como un héroe", dice una campaña de recaudación de fondos para familia del joven

En una campaña de recaudación de fondos lanzada a través de la plataforma digital GoFundMe, el joven fue descrito como un "héroe" al haber perdido la vida mientras intentaba salvar a su hermana.

"Murió como un héroe, usando todas sus fuerzas para salvar a su hermana de ahogarse. Incluso antes de esto, Víctor era un héroe en todos los sentidos", dice un texto en la página que sumaba hasta este martes más de 32,000 dólares en donaciones.

"Sacrificó sus sueños para unirse al ejército, todo para proporcionar un hogar a su familia. Servir a los demás fue siempre su verdadera vocación".

Mira también:

Video Policía confirma que cabeza encontrada en Key Biscayne pertenece a Víctor Castañeda Jr.
