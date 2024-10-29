Cambiar Ciudad
Muerte

La mujer de Kansas que fue triturada por la hélice de un avión mientras fotografiaba a paracaidistas

La mujer "violó procedimientos básicos de seguridad" al ponerse frente a la hélice en movimiento de la aeronave, de acuerdo con la empresa que opera el avión.

Por:
Univision
Video Mujer muere al no activarse su paracaídas en Lodi

Una ariKansas murió luego de que caminó por accidente hacia la hélice en movimiento de un avión mientras ella retrocedía para capturar imágenes de paracaidistas, de acuerdo con autoridades.

La mujer, identificada como Amanda Gallagher, de 35 años, originaria de Wichita, Kansas, murió el 26 de octubre tras resultar gravemente herida luego de que caminó hacia la hélice del avión que aún estaba encendido en la pista ubicada en Derby, Kansas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Sedgwick, Gallagher, estaba capturando imágenes al momento en que retrocedió hacia la hélice.

Tras el incidente, fue trasladada con heridas graves a un hospital, donde murió.

Empresa de paracaidismo dice que Amanda Gallagher “violó procedimientos básicos de seguridad”

Más sobre Muerte

Una máquina de resonancia magnética 'succiona' mortalmente a un hombre en apenas segundos
2 mins

Una máquina de resonancia magnética 'succiona' mortalmente a un hombre en apenas segundos

Sucesos
Fallece a los 82 años Brian Wilson, líder de los Beach Boys
7 mins

Fallece a los 82 años Brian Wilson, líder de los Beach Boys

Sucesos
Muere a los 77 años Paquita la del Barrio, la diva de las rancheras y del desamor que puso a cantar al mundo con su "Rata de dos patas"
3 mins

Muere a los 77 años Paquita la del Barrio, la diva de las rancheras y del desamor que puso a cantar al mundo con su "Rata de dos patas"

Sucesos
Cronología: el asesinato de la soldado Katia Dueñas Aguilar. Su esposo y una mujer están acusados en relación a su muerte
2:15

Cronología: el asesinato de la soldado Katia Dueñas Aguilar. Su esposo y una mujer están acusados en relación a su muerte

Sucesos
Qué se sabe de la muerte a los 16 años de Hudson Meek, el popular actor de 'Baby Driver', tras caer de un vehículo en movimiento
1 mins

Qué se sabe de la muerte a los 16 años de Hudson Meek, el popular actor de 'Baby Driver', tras caer de un vehículo en movimiento

Sucesos
Antes de morir salvó a su hermana de ahogarse: lo que se sabe del joven cuyo resto fue hallado en una playa de Miami
3 mins

Antes de morir salvó a su hermana de ahogarse: lo que se sabe del joven cuyo resto fue hallado en una playa de Miami

Sucesos
Una surfista muere 'apuñalada' por un pez espada en un raro incidente
2 mins

Una surfista muere 'apuñalada' por un pez espada en un raro incidente

Sucesos
Un cadáver envuelto en una sábana se cae de un carro fúnebre en medio de una concurrida avenida
1 mins

Un cadáver envuelto en una sábana se cae de un carro fúnebre en medio de una concurrida avenida

Sucesos
La controversia por la muerte de una mujer de EEUU en la “cápsula de suicidio”, la primera de su tipo reportada en el mundo
3 mins

La controversia por la muerte de una mujer de EEUU en la “cápsula de suicidio”, la primera de su tipo reportada en el mundo

Sucesos
De qué murió el futbolista uruguayo Juan Izquierdo, quien se desvaneció durante un partido y falleció cinco días después
4 mins

De qué murió el futbolista uruguayo Juan Izquierdo, quien se desvaneció durante un partido y falleció cinco días después

Sucesos

Luego de los hechos, la empresa de paracaidismo Air Capital Drop Zone, que opera el avión involucrado en el incidente, dijo en un comunicado que Gallagher “violó procedimientos básicos de seguridad”.

“Por razones desconocidas... se movió delante del ala, una violación de los procedimientos básicos de seguridad", dijo la empresa. "Con su cámara apuntando hacia arriba para tomar fotografías mientras lo hacía, retrocedió ligeramente y se acercó a la hélice giratoria".

Amigos de Amanda Gallagher lamentan los hechos y recaudan fondos

Luego del deceso de Gallagher, el aeródromo de Cook lamentó los hechos en una publicación en Facebook.

"Nuestros corazones están con la familia y los amigos de la joven que murió ayer después de un trágico accidente con una hélice de avión en el aeródromo de Cook”, dijo el aeródromo en su comunicado del 27 de octubre.

Además, familiares de la mujer lanzaron una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe.

Un usuario que se identificó como cuñada de Gallagher dijo que lanzó la campaña para ayudar a la familia de la mujer para cubrir los gastos funerarios. Hasta ahora las donaciones acumulan más de 16,000 dólares.

PUBLICIDAD

"Amanda Gallagher era amable, aventurera, creativa y hermosa por dentro y por fuera”, dice la página.

En un reporte difundido por el medio local de Kansas KSNW, amigos de Gallagher expresaron su tristeza por los hechos.

“Ella impactó a todos, desde nuestro Local 190, a la familia en el paracaidismo, a su familia en Cox, a su novio y a su familia real, era tan unida y tan grande, la vamos a extrañar”, dijo David Wallace, compañero de trabajo de Gallagher, de acuerdo con KSNW.

Mira también:

Video Muere un oficial de la marina al fallar su paracaídas en festejo del Día de Recordación
Relacionados:
Muerte

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX