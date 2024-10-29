La mujer de Kansas que fue triturada por la hélice de un avión mientras fotografiaba a paracaidistas

Video Mujer muere al no activarse su paracaídas en Lodi

Una ariKansas murió luego de que caminó por accidente hacia la hélice en movimiento de un avión mientras ella retrocedía para capturar imágenes de paracaidistas, de acuerdo con autoridades.

La mujer, identificada como Amanda Gallagher, de 35 años, originaria de Wichita, Kansas, murió el 26 de octubre tras resultar gravemente herida luego de que caminó hacia la hélice del avión que aún estaba encendido en la pista ubicada en Derby, Kansas.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Sedgwick, Gallagher, estaba capturando imágenes al momento en que retrocedió hacia la hélice.

Tras el incidente, fue trasladada con heridas graves a un hospital, donde murió.

Empresa de paracaidismo dice que Amanda Gallagher “violó procedimientos básicos de seguridad”

Luego de los hechos, la empresa de paracaidismo Air Capital Drop Zone, que opera el avión involucrado en el incidente, dijo en un comunicado que Gallagher “violó procedimientos básicos de seguridad”.

“Por razones desconocidas... se movió delante del ala, una violación de los procedimientos básicos de seguridad", dijo la empresa. "Con su cámara apuntando hacia arriba para tomar fotografías mientras lo hacía, retrocedió ligeramente y se acercó a la hélice giratoria".

Amigos de Amanda Gallagher lamentan los hechos y recaudan fondos

Luego del deceso de Gallagher, el aeródromo de Cook lamentó los hechos en una publicación en Facebook.

"Nuestros corazones están con la familia y los amigos de la joven que murió ayer después de un trágico accidente con una hélice de avión en el aeródromo de Cook”, dijo el aeródromo en su comunicado del 27 de octubre.

Además, familiares de la mujer lanzaron una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe.

Un usuario que se identificó como cuñada de Gallagher dijo que lanzó la campaña para ayudar a la familia de la mujer para cubrir los gastos funerarios. Hasta ahora las donaciones acumulan más de 16,000 dólares.

"Amanda Gallagher era amable, aventurera, creativa y hermosa por dentro y por fuera”, dice la página.

En un reporte difundido por el medio local de Kansas KSNW, amigos de Gallagher expresaron su tristeza por los hechos.

“Ella impactó a todos, desde nuestro Local 190, a la familia en el paracaidismo, a su familia en Cox, a su novio y a su familia real, era tan unida y tan grande, la vamos a extrañar”, dijo David Wallace, compañero de trabajo de Gallagher, de acuerdo con KSNW.

