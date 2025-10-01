El menor de 17 años que murió de un tiro en la cabeza tras ser "confundido" con una ardilla durante una cacería

Video Inyectan material radiactivo en los cuernos de rinocerontes para evitar la caza furtiva

Un joven de Iowa 17 años murió el pasado sábado de un disparo en la cabeza luego de que un cazador de su mismo grupo aparentemente lo confundiera con una ardilla.

El menor, llamado Carson Ryan, "fue confundido con una ardilla por un miembro de su grupo de caza y recibió un impacto [de bala] en la nuca", informó el Departamento de Recursos Naturales del estado de Iowa.

PUBLICIDAD

El suceso ocurrió aproximadamente a las 3:00 pm (local) en las áreas rurales cercanas a la ciudad de Brighton, en el condado de Washington, de donde era originario Ryan.

Tras recibir el disparo, Ryan fue trasladado al UI Health Care Medical Center, donde falleció posteriormente a consecuencia de las heridas, indicaron las autoridades.

El Departamento de Recursos Naturales y la oficina del Sheriff del condado respondieron al incidente, que se encuentra actualmente bajo investigación.

Ryan estudiaba en la escuela secundaria Washington, en el mismo condado, y era parte del 'Homecoming Court 2025' de su instituto con otros nueve compañeros.

El equipo de atletismo masculino de pista y campo del condado de Washington, los 'Washington Demons', publicó un mensaje de condolencias por el fallecimiento de Ryan, donde piden a la comunidad que "mantenga en sus corazones a la madre de Carson, a su familia, a sus compañeros de clase y de equipo, mientras atravesamos la devastadora pérdida de Carson. Nuestros corazones están rotos".

No se informó sobre la identidad del autor del disparo.

Vea también: