Cambiar Ciudad
Iowa (estado)

El menor de 17 años que murió de un tiro en la cabeza tras ser "confundido" con una ardilla durante una cacería

Un adolescente de 17 años falleció de un disparo en su cabeza, luego de que fue confundido con una ardilla en un accidente de caza ocurrido el pasado sábado en la tarde, en Brighton, en el condado de Washington en Iowa.

Univision picture
Por:Univision
Video Inyectan material radiactivo en los cuernos de rinocerontes para evitar la caza furtiva

Un joven de Iowa 17 años murió el pasado sábado de un disparo en la cabeza luego de que un cazador de su mismo grupo aparentemente lo confundiera con una ardilla.

El menor, llamado Carson Ryan, "fue confundido con una ardilla por un miembro de su grupo de caza y recibió un impacto [de bala] en la nuca", informó el Departamento de Recursos Naturales del estado de Iowa.

PUBLICIDAD

El suceso ocurrió aproximadamente a las 3:00 pm (local) en las áreas rurales cercanas a la ciudad de Brighton, en el condado de Washington, de donde era originario Ryan.

Más sobre Iowa (estado)

Así lucía el polémico ‘altar satánico navideño’ instalado en el Capitolio de Iowa
1:20

Así lucía el polémico ‘altar satánico navideño’ instalado en el Capitolio de Iowa

Sucesos
Derrumbe del edificio en Iowa: para rescatar a una mujer tuvieron que amputarle una pierna
4 mins

Derrumbe del edificio en Iowa: para rescatar a una mujer tuvieron que amputarle una pierna

Sucesos
Así quedó el edificio de apartamentos de Iowa instantes después de su derrumbe parcial
0:55

Así quedó el edificio de apartamentos de Iowa instantes después de su derrumbe parcial

Sucesos
Al menos un herido tras el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Iowa
2 mins

Al menos un herido tras el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos en Iowa

Sucesos
Persecución de infarto: un policía se sube a un auto en marcha y termina con la espalda rota
1:15

Persecución de infarto: un policía se sube a un auto en marcha y termina con la espalda rota

Sucesos

Tras recibir el disparo, Ryan fue trasladado al UI Health Care Medical Center, donde falleció posteriormente a consecuencia de las heridas, indicaron las autoridades.

El Departamento de Recursos Naturales y la oficina del Sheriff del condado respondieron al incidente, que se encuentra actualmente bajo investigación.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Ryan estudiaba en la escuela secundaria Washington, en el mismo condado, y era parte del 'Homecoming Court 2025' de su instituto con otros nueve compañeros.

El equipo de atletismo masculino de pista y campo del condado de Washington, los 'Washington Demons', publicó un mensaje de condolencias por el fallecimiento de Ryan, donde piden a la comunidad que "mantenga en sus corazones a la madre de Carson, a su familia, a sus compañeros de clase y de equipo, mientras atravesamos la devastadora pérdida de Carson. Nuestros corazones están rotos".

No se informó sobre la identidad del autor del disparo.

Vea también:

Video Nuevas reglas del DOT prohíben licencias comerciales a conductores indocumentados en Estados Unidos
Relacionados:
Iowa (estado)Muerteaccidentearmas de fuego

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD