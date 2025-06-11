Fallece a los 82 años Brian Wilson, líder de los Beach Boys

Brian Wilson, el visionario y frágil líder de los Beach Boys, cuyo genio para la melodía, los arreglos y la expresión personal ingenua inspiraron “Good Vibrations”, “California Girls” y otros himnos veraniegos, convirtiéndolo en uno de los artistas discográficos más influyentes del mundo, falleció a los 82 años.

La familia de Wilson publicó la noticia de su fallecimiento en su sitio web y redes sociales el miércoles. No se dieron más detalles de inmediato.

PUBLICIDAD

El mayor y último superviviente de tres hermanos músicos —Brian tocaba el bajo, Carl la guitarra principal y Dennis la batería—, él y sus compañeros Beach Boys ascendieron en la década de 1960, pasando de ser una banda local de California a creadores de éxitos nacionales y embajadores internacionales del surf y el sol.

Wilson fue celebrado por sus dones y compadecido por sus demonios. Fue uno de los grandes románticos del rock, un hombre atormentado que en sus años de gloria se embarcó en un camino cada vez más empinado hacia la perfección auditiva, el "único sonido verdadero".

Los Beach Boys se encuentran entre los grupos más populares de la era del rock, con más de 30 sencillos en el Top 40 y ventas mundiales de más de 100 millones de copias. El álbum de 1966, "Pet Sounds", fue elegido número 2 en la lista de los 500 mejores álbumes de la revista Rolling Stone de 2003, perdiendo, como antes, ante "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de los Beatles.

Los Beach Boys, que también incluían a Mike Love, primo de Wilson, y a Al Jardine, amigo de la infancia, fueron elegidos para el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

Wilson tuvo una disputa con Love por los créditos de composición, pero sus colegas, desde Elton John y Bruce Springsteen hasta Smokey Robinson y Carole King, lo adoraban sin piedad.

El baterista de The Who, Keith Moon, fantaseaba con unirse a los Beach Boys. Paul McCartney citó "Pet Sounds" como una inspiración directa de los Beatles y la balada "God Only Knows" como una de sus canciones favoritas, lo que a menudo lo hacía llorar.

Wilson conmovió y fascinó a fans y músicos mucho después de dejar de tener éxitos. En sus últimos años, Wilson y un devoto séquito de jóvenes músicos interpretaron "Pet Sounds" y su obra restaurada, "Smile", ante multitudes devotas en salas de conciertos.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, The Go-Go's, Lindsey Buckingham, Animal Collective y Janelle Monáe se encontraban entre una amplia gama de artistas que lo emulaban, ya sea como maestro de la creación de música pop o como pionero de su desintegración.

Un verano interminable

La música de los Beach Boys era como una fiesta continua, con Wilson como anfitrión y como espectador discreto. Era un hombre alto y tímido, parcialmente sordo (supuestamente por las palizas que le daba su padre, Murry Wilson), con una dulce sonrisa torcida, y rara vez tocaba una tabla de surf a menos que hubiera un fotógrafo cerca. Pero a partir del estilo de vida que observaba y de influencias musicales como Chuck Berry y los Four Freshmen, creó un paisaje sonoro dorado —melodías dulces, armonías brillantes, viñetas de playas, coches y chicas— que resonó a través del tiempo y los climas.

Décadas después de su primer lanzamiento, una canción de los Beach Boys aún puede evocar el verano instantáneo: el riff de guitarra que despierta al abrir "Surfin' USA"; las voces conmovedoras de "Don't Worry Baby"; los cánticos de "fun, fun, fun" o "good, good, GOOD, good vibras"; el estribillo al volante "'Round, 'round, get around, I get around".

Las canciones de los Beach Boys han perdurado desde los tocadiscos y las radios de transistores hasta los radiocasetes y los iPhones, o cualquier dispositivo que pudiera colocarse sobre una toalla de playa o verticalmente en la arena.

El atractivo inocente de la banda sobrevivió a la historia cada vez más problemática del grupo, ya fueran los numerosos problemas personales de Brian, las disputas y demandas entre los miembros de la banda o el alcoholismo de Dennis Wilson, quien falleció ahogado en 1983.

PUBLICIDAD

La ambición de Brian Wilson elevó a los Beach Boys más allá de los placeres de sus primeros éxitos, a un mundo trascendente, excéntrico y destructivo. Parecían vivir cada fantasía, y muchas pesadillas, del mito californiano que ayudaron a crear.

De los suburbios al escenario nacional

Brian Wilson nació el 20 de junio de 1942, dos días después de McCartney. Sus dotes musicales pronto se hicieron evidentes, y de niño tocaba el piano y enseñaba a sus hermanos a cantar en armonía. Los Beach Boys comenzaron como un grupo de barrio, ensayando en la habitación de Brian Wilson y en el garaje de su casa en Hawthorne, un suburbio de California.

La música surf, principalmente instrumental en sus inicios, estaba ganando popularidad localmente: Dennis Wilson, el único surfista auténtico del grupo, sugirió que sacaran provecho de ello. Brian y Love escribieron apresuradamente su primer sencillo, «Surfin», un éxito menor lanzado en 1961.

Querían llamarse los Pendletones, en honor a una popular camisa de franela que lucieron en sus primeras fotos publicitarias. Pero cuando vieron las primeras impresiones de "Surfin", descubrieron que la discográfica los había etiquetado como "The Beach Boys".

Otras decisiones las tomó su padre, un músico con cierta frustración que se autocontrató como mánager y un auténtico terror. A mediados de la década, Murry Wilson fue destituido y Brian Wilson, quien había dirigido las sesiones de grabación de la banda casi desde el principio, quedó al mando, convirtiendo a los Beach Boys en el raro grupo de la época en trabajar sin un productor externo.

PUBLICIDAD

Su gran éxito llegó a principios de 1963 con "Surfin' USA", tan inspirado en "Sweet Little Sixteen" de Berry que este demandó con éxito para obtener crédito como compositor.

Fue su primer éxito en el Top 10 y un orgullo para el país: "Si todos tuvieran un océano / en todo Estados Unidos / entonces todos estarían surfeando, / como Cali-for-nye-ay". De 1963 a 1966, rara vez se quedaron fuera de las listas de éxitos, alcanzando el número 1 con "I Get Around" y "Help Me, Rhonda" y quedándose a las puertas con "California Girls" y "Fun, Fun, Fun".

Para sus apariciones en televisión, vestían camisetas de rayas color caramelo y sonreían mientras imitaban su último éxito, con un coche de carreras o una tabla de surf cerca.

Su música reflejaba sus diferencias personales. Wilson contrastaba a menudo su propio falsete brillante con el tenor nasal e inexpresivo de Love. El extrovertido Love dominaba las canciones rápidas, pero cuando llegaba el momento de una lenta, Brian tomaba el control. «The Warmth of the Sun» era una canción de desesperación y consuelo que Wilson alegó —con cierto escepticismo— haber escrito la mañana después del asesinato del presidente John F. Kennedy. «Don't Worry Baby», una balada tan embriagadora como desgarradora, fue la confesión de duda y dependencia de un protagonista, una señal temprana de las angustias agobiantes de Brian.

El estrés y el agotamiento lo llevaron a una crisis nerviosa en 1964 y a su retiro de las giras. Su lugar pronto lo ocupó Bruce Johnston, quien permaneció con el grupo durante décadas. Wilson admiraba las producciones de Phil Spector, "Wall of Sound", y lo imitaba en los temas de los Beach Boys, añadiendo cascabeles a "Dance, Dance, Dance" o arreglando un miniparque temático de guitarra, trompas, percusión y órgano como obertura de "California Girls".

PUBLICIDAD

A mediados de la década de 1960, los Beach Boys eran considerados la respuesta del país a los Beatles, un juego amistoso adoptado por ambos grupos, que transportó la música pop al nivel de "arte" y dejó a Wilson destrozado.

Mira también: