Qué se sabe de la muerte a los 16 años de Hudson Meek, el popular actor de 'Baby Driver', tras caer de un vehículo en movimiento

El actor Hudson Meek, conocido especialmente por la película 'Baby Driver', murió a los 16 años tras caerse de un vehículo en movimiento en Alabama, según informaron las autoridades este jueves.

La pasada semana pasado Meek sufrió heridas por objetos contundentes tras el accidente, ocurrido en Vestavia Hills, según la oficina del forense del condado de Jefferson.

PUBLICIDAD

El accidente ocurrió mientras se encontraba en una calle de Vestavia Hills, un suburbio de Birmingham.

El joven actor, que debutó en 2014 en 'The Santa Con', fue trasladado al hospital UAB en Birmingham, Alabama, donde murió el sábado a causa de las heridas.

"Sus 16 años en esta tierra fueron demasiado cortos, pero logró mucho e impactó significativamente a todos los que conoció", decía una publicación en la página de Instagram de Meek.

Según la oficina del forense, el Departamento de Policía de Vestavia Hills está investigando las circunstancias que rodearon la muerte de Meek.

Sin embargo, el Departamento de Policía de Vestavia Hills no ha emitido ninguna declaración pública.

Meek interpretó la versión más joven del personaje del actor Ansel Elgort en 'Baby Driver (2017)', y también tuvo papeles en la televisión en 'Found' y 'Genius'.

Familiares planean un funeral el sábado en Alabama

Meek jugó fútbol en la escuela secundaria Vestavia Hills y viajó a los 50 estados.

Le encantaba esquiar en la nieve, hacer listas de reproducción de música para sus amigos y cantar en el coro de la escuela, según su obituario.

Su familia planea un funeral y un servicio conmemorativo el sábado que se transmitirá en vivo en la cuenta de Instagram de Meek.

Mira también: