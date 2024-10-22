Una surfista muere 'apuñalada' por un pez espada en un raro incidente

Video Graban el insólito momento en que un pez se traga un tiburón entero

Una surfista italiana murió luego de que un pez espada la impactó en el pecho con su pico largo y puntiagudo en las islas Mentawai, frente a la costa de la isla de Sumatra, en Indonesia.

De acuerdo con Lahmudin Siregar, director interino de la agencia de mitigación de catástrofes de Mentawai, la surfista Giulia Manfrini, de 36 años, murió tras el impacto con el pico del pez.

"Estaba surfeando en las aguas de la isla Masokut. De repente, un pez espada saltó y la golpeó en el pecho", dijo el martes a la agencia AFP.

Varios medios de prensa han reportado la noticia diciendo que fue un pez aguja el causante de la muerte de la joven.

De acuerdo con un reporte de CNN, dos testigos que vieron el momento del accidente intentaron salvar a Manfrini dándole primeros auxilios. Luego buscaron trasladarla a un hospital local, pero ahí tampoco lograron preservar su vida, según reportes de la policía local.

En una publicación en Instagram, James Colston, quien cofundó la agencia de viajes AWAVE Travel con Manfrini, lamentó los hechos de su exsocia. "Desafortunadamente, incluso con los valientes esfuerzos de su pareja, el personal del resort local y los médicos, Giulia no pudo ser salvada, dijo Colston. "Creemos que murió haciendo lo que amaba, en un lugar que amaba", acotó.

Hidden Bay Resort Mentawais, el resort donde se hospedaba la víctima, también lamentó el deceso de la surfista. "Sí sabemos, sin embargo, que ella siguió haciendo lo que más amaba y sin sufrir. Que sigas tu camino de luz y que surfees las olas eternas del otro lado", dijo la empresa.

El gobierno de Venaria Reale, en el norte de Italia, donde viven los parientes de la víctima, expresó sus condolencias. "La noticia de su muerte nos ha dejado conmocionados y nos hace sentir impotentes ante la tragedia que le quitó la vida tan prematuramente", dijo Fabio Giulivi, alcalde de la ciudad, en un comunicado.

El año pasado, la surfista profesional estadounidense Mikala Jones murió a los 44 años tras un accidente de surf en la misma región de Indonesia.

