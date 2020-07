María Martínez, la madre del soldado latino asesinado Enrique Román , un cabo del Ejército cuyos restos fueron encontrados en una playa de Carolina del Norte , habló con Univision Noticias para exigir justicia, pues señaló que las autoridades no le informaron cómo murió su hijo.

“Me quitaron a mi hijo y ya no está conmigo”, dijo.

Román Martínez, de origen hispano, formaba parte del Ejército como paracaidista en la base de Fort Braggs , en Carolina del Norte. El pasado 22 de mayo fue visto por última vez cuando salió con siete amigos rumbo a una isla de Cape Lookout National Seashore para acampar, pero según sus amigos, desapareció y no volvieron a saber de él.

De acuerdo con Griselda Martínez, hermana de Román, las autoridades del Ejército les han dicho que los amigos con los que viajó mantienen una misma versión: “El Army nos ha dicho que los muchachos todavía mantienen la misma historia que mi hermano se fue y no saben lo que le pasó ”.

Griselda Martínez señala que un vocero del Ejército les informó que solo encontraron un pequeño resto, por lo que no es posible identificar qué fue lo que le sucedió.



“Fuimos pero al ver la isla, no, mi hijo no desapareció. Yo quería buscarlo, uno como madre quiere buscar, porque sientes que ellos no pueden. Porque tú sientes que vas a poder”, dijo María Martínez.