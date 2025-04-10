Seis muertos, incluyendo tres niños, tras el accidente del helicóptero en el río Hudson, confirman las autoridades

Video Eran turistas españoles: qué se sabe de las víctimas del accidente de helicóptero en Hudson

Seis personas, incluyendo tres niños, murieron luego de que un helicóptero se estrellara este jueves en el río Hudson de Nueva York, informó el alcalde Eric Adams.

El alcalde agregó que las víctimas eran una familia de turistas españoles, dos adultos y tres niños, además del piloto. Adams dijo que los cuerpos de todas las víctimas han sido recuperados y sacados del agua.

Jessica Tisch, Comisionada de la Policía de Nueva York, declaró a la prensa que cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos, y otras dos fueron trasladadas al hospital, donde "sucumbieron a sus heridas", dijo Tisch.

"Los nombres se mantienen en reserva en este momento, a la espera de la notificación a la familia", añadió.

El helicóptero perdió el control poco después de girar en el puente George Washington para desplazarse por la costa de Nueva Jersey, dijo Tish. De acuerdo con las autoridades, el helicóptero se partió en el aire y se estrelló boca abajo en el río, entre Manhattan y el paseo marítimo de Nueva Jersey.

El Departamento de Bomberos dijo que recibió un informe de un helicóptero en el agua cerca de las 3:17 p.m. El accidente ocurrió en el río cerca de Houston Street y el túnel Holland. El Departamento de Bomberos dijo que tenía unidades en el lugar realizando operaciones de rescate.

Videos publicados en redes sociales y cadenas de televisión locales mostraban la aeronave sumergida en su mayor parte, boca abajo en el agua.

A través de redes sociales el Departamento de Policía de Nueva York confirmó el accidente y advirtió que debido a ello habría "vehículos de emergencia, retrasos y tráfico en las zonas cercanas de la autopista West Side y Spring Street".

De acuerdo con el sitio web Flightradar24, se trata de un helicóptero privado Bell 206L-4 LongRanger IV, con matrícula N216MH.

A través de su cuenta de X, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que esa administración y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), investigarán el incidente, pero será la NTSB quien liderará la investigación y proporcionará las actualizaciones en el caso.

La posible causa del accidente

Un video de la caída del helicóptero sugiere que una “falla mecánica catastrófica” dejó al piloto sin posibilidad de salvar la aeronave, comentó a AP Justin Green, abogado especializado en aviación que fue piloto de helicópteros en el Cuerpo de Infantería de la Marina.

Es posible que los rotores principales del helicóptero golpearan el brazo de cola, rompiéndolo y provocando la caída libre de la cabina, dijo Green.

“Estaban muertos en cuanto ocurrió lo que ocurrió”, señaló Green. “No hay indicios de que tuvieran ningún control sobre la nave. Ningún piloto podría haber evitado ese accidente una vez que perdieron las hélices Es como una roca que cae al suelo. Es desgarrador”.

Testigos hablan sobre la aparatosa caída del helicóptero

Bruce Wall un testigo del accidente, dijo que vio cómo el helicóptero "se deshacía" en el aire, y la cola y la hélice se desprendían. La hélice seguía girando sin la aeronave mientras caía al agua, comentó.

Dani Horbiak estaba en su casa de Jersey City, Nueva Jersey, cuando escuchó lo que parecían “varios disparos seguidos en el aire”. Miró por la ventana y vio el helicóptero “caer en varios pedazos en el río”.

El helicóptero giraba descontroladamente con “un montón de humo que salía de él” hasta que se estrelló en el agua con fuerza, señaló Lesly Camacho, una trabajadora en un restaurante ubicado en la orilla del río en Hoboken, Nueva Jersey.

Videos del incidente mostraba partes del helicóptero cayendo por los aires hacia el agua. La aeronave volcada estaba sumergida y había botes de rescate rodeándola, cerca del extremo de un largo muelle de mantenimiento de una torre de ventilación que da servicio al túnel Holland, en el lado de Nueva Jersey del río.

El vuelo era operado por New York Helicopters, dijeron las autoridades.

Un río muy transitado, por agua y aire

Los cielos de Manhattan se llenan habitualmente de aviones y helicópteros, tanto privados como comerciales y turísticos. Manhattan cuenta con varios helipuertos que trasladan a ejecutivos y otras personas a destinos de toda el área metropolitana. Por el río Hudson pasan constantemente embarcaciones y sobrevuelan aeronaves.

Nueva York cuenta con varios helipuertos junto a los ríos Hudson y East River, que rodean a la isla de Manhattan. Desde allí despegan y aterrizan a diario helicópteros de negocios y de turismo.

Las torres de la ciudad sobre el agua, con sus impresionantes vistas de la estatua de la Libertad y el perfil de Manhattan, son muy populares entre los turistas.

En esta región se han registrado varios accidentes aéreos. Fue escenario en 2009 del dramático incidente en el que un avión de US Airways amerizó con las 155 personas que iban en ella a salvo y que fue apodado como el 'milagro en el Hudson'.

Se trata de la última catástrofe aérea de gran repercusión en Estados Unidos, tras otros accidentes ocurridos recientemente en Washington y Philadelphia.

Con información de AP y AFP.

