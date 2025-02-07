Guardia Costera confirma que no hay sobrevivientes en la avioneta que desapareció en Alaska con 10 personas a bordo

Video Encuentran la avioneta que desapareció en Alaska con 10 personas a bordo: confirman al menos tres muertos

La Guardia Costera confirmó este viernes que no hay sobrevivientes en la avioneta que desapareció en Alaska con 10 personas a bordo.

Equipos de rescate encontraron este viernes la aeronave de Bering Air que desapareció la tarde del jueves mientras volaba por el estrecho de Norton con 10 personas abordo.

De acuerdo con un comunicado de la Guardia Costera, fueron encontrados tres cadáveres inicialmente y luego el resto de los cuerpos.

La avioneta fue hallada a unas 34 millas al sureste de Nome, el remoto pueblo al que se dirigía.

Se trata de una Cessna Caravan que cubría la ruta de unas 150 millas entre Unalakleet y Nome con nueve pasajeros y el piloto, según el Departamento de Seguridad Pública de Alaska.

Partió de Unalakleet, a unas 390 millas al noroeste de Anchorage, a las 14:37 de la tarde y se perdió el contacto con él menos de una hora después, según David Olson, director de operaciones de Bering Air.

El aparato estaba a unas 12 millas de la costa, según la Guardia Costera de Estados Unidos. “El personal de Bering Air está trabajando mucho para recopilar detalles, obtener asistencia de emergencia, búsqueda y rescate”, dijo Olson.

Bering Air presta servicio a 32 aldeas en el oeste de Alaska desde los centros de Nome, Kotzebue y Unalakleet. La mayoría de los destinos reciben vuelos programados dos veces al día de lunes a sábado.

Estas avionetas son a menudo la única opción para viajar a cualquier lugar en la Alaska rural, especialmente en invierno.

La desaparición hace temer que sea el tercer incidente importante en la aviación de Estados Unidos en ocho días. Un avión comercial y un helicóptero militar colisionaron cerca de Washington DC el 29 de enero, en un choque que dejó 67 fallecidos.

Las investigaciones de ese incidente han revelado poco a poco que había menos personal de lo normal en la torre de control de tráfico aéreo y que el sistema de rastreo del helicóptero estaba apagado al momento del incidente. Las indagatorias aún están en curso.

Un avión de transporte médico se estrelló en Filadelfia el 31 de enero, matando a las seis personas que transportaba, así como a otra más en tierra.



En el momento del despegue, la temperatura en Unalakleet era de 17 ºF, según el Servicio Meteorológico Nacional. Había una nieve ligera y niebla.

Con información de The Associated Press y de AFP.

