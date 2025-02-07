Cambiar Ciudad
Avión

Guardia Costera confirma que no hay sobrevivientes en la avioneta que desapareció en Alaska con 10 personas a bordo

El avión era un Cessna Caravan de Bering Air que desapareció a unas 12 millas de la costa mientras volaba en ruta hacia la localidad de Nome con nueve pasajeros y un piloto a bordo.

Por:
Univision y Agencias
Video Encuentran la avioneta que desapareció en Alaska con 10 personas a bordo: confirman al menos tres muertos

La Guardia Costera confirmó este viernes que no hay sobrevivientes en la avioneta que desapareció en Alaska con 10 personas a bordo.

Equipos de rescate encontraron este viernes la aeronave de Bering Air que desapareció la tarde del jueves mientras volaba por el estrecho de Norton con 10 personas abordo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un comunicado de la Guardia Costera, fueron encontrados tres cadáveres inicialmente y luego el resto de los cuerpos.

La avioneta fue hallada a unas 34 millas al sureste de Nome, el remoto pueblo al que se dirigía.

Se trata de una Cessna Caravan que cubría la ruta de unas 150 millas entre Unalakleet y Nome con nueve pasajeros y el piloto, según el Departamento de Seguridad Pública de Alaska.

Más sobre Avión

Accidentes aéreos como el de Washington DC pueden generar temor, pero viajar en avión es seguro
5 mins

Accidentes aéreos como el de Washington DC pueden generar temor, pero viajar en avión es seguro

Sucesos
En fotos: 16 catástrofes aéreas que han conmocionado al mundo
16 fotos

En fotos: 16 catástrofes aéreas que han conmocionado al mundo

Sucesos
Dos aviones de Delta chocan en la pista del aeropuerto de Atlanta: no hubo heridos y las operaciones siguen con normalidad
2 mins

Dos aviones de Delta chocan en la pista del aeropuerto de Atlanta: no hubo heridos y las operaciones siguen con normalidad

Sucesos
Las aterradoras imágenes del avión que perdió la 'nariz' y se le astillaron los parabrisas en pleno vuelo por una granizada
1 mins

Las aterradoras imágenes del avión que perdió la 'nariz' y se le astillaron los parabrisas en pleno vuelo por una granizada

Sucesos
12 personas resultan heridas por turbulencias en un vuelo de Qatar Airways de Doha a Dublín
1 mins

12 personas resultan heridas por turbulencias en un vuelo de Qatar Airways de Doha a Dublín

Sucesos
Investigan a auxiliar de vuelo por supuestamente grabar a una adolescente en el baño del avión
2 mins

Investigan a auxiliar de vuelo por supuestamente grabar a una adolescente en el baño del avión

Sucesos
Un piloto fuera de servicio tuvo que ayudar en un vuelo porque el capitán sufrió una emergencia médica
2 mins

Un piloto fuera de servicio tuvo que ayudar en un vuelo porque el capitán sufrió una emergencia médica

Sucesos
Un avión se estrelló contra un edificio residencial en New Hampshire; las personas a bordo fallecieron
1 mins

Un avión se estrelló contra un edificio residencial en New Hampshire; las personas a bordo fallecieron

Sucesos
Un avión de DHL se parte por la mitad al aterrizar en Costa Rica
1 mins

Un avión de DHL se parte por la mitad al aterrizar en Costa Rica

Sucesos
Un muerto y dos heridos al caer un avión de la Marina durante un vuelo de rutina
2 mins

Un muerto y dos heridos al caer un avión de la Marina durante un vuelo de rutina

Sucesos

Partió de Unalakleet, a unas 390 millas al noroeste de Anchorage, a las 14:37 de la tarde y se perdió el contacto con él menos de una hora después, según David Olson, director de operaciones de Bering Air.

El aparato estaba a unas 12 millas de la costa, según la Guardia Costera de Estados Unidos. “El personal de Bering Air está trabajando mucho para recopilar detalles, obtener asistencia de emergencia, búsqueda y rescate”, dijo Olson.

Bering Air presta servicio a 32 aldeas en el oeste de Alaska desde los centros de Nome, Kotzebue y Unalakleet. La mayoría de los destinos reciben vuelos programados dos veces al día de lunes a sábado.

Estas avionetas son a menudo la única opción para viajar a cualquier lugar en la Alaska rural, especialmente en invierno.

La desaparición hace temer que sea el tercer incidente importante en la aviación de Estados Unidos en ocho días. Un avión comercial y un helicóptero militar colisionaron cerca de Washington DC el 29 de enero, en un choque que dejó 67 fallecidos.

Las investigaciones de ese incidente han revelado poco a poco que había menos personal de lo normal en la torre de control de tráfico aéreo y que el sistema de rastreo del helicóptero estaba apagado al momento del incidente. Las indagatorias aún están en curso.

PUBLICIDAD

Un avión de transporte médico se estrelló en Filadelfia el 31 de enero, matando a las seis personas que transportaba, así como a otra más en tierra.


En el momento del despegue, la temperatura en Unalakleet era de 17 ºF, según el Servicio Meteorológico Nacional. Había una nieve ligera y niebla.

Con información de The Associated Press y de AFP.

Mira también:

Video Niña que murió en el accidente aéreo en Filadelfia acababa de salir de un tratamiento médico
Relacionados:
AviónAccidentes Aéreos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX