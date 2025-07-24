Cambiar Ciudad
Accidentes Aéreos

Al menos 48 muertos al estrellarse un avión de pasajeros en el extremo oriental de Rusia

Aunque inicialmente se reportó que había 49 personas en el An-24 de la aerolínea Angara, el gobernador de la región en que se estrelló dijo que eran 48 los fallecidos y que no hubo sobrevivientes.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Un avión con al menos 48 personas a bordo se estrella en Rusia: se cree que no hay sobrevivientes

Las autoridades rusas confirmaron este jueves que 48 personas murieron al estrellarse el avión en el que viajaban en la región de Amur, en el extremo oriental de Rusia.

El gobernador, Vasily Orlov, dijo que todos los pasajeros y la tripulación fallecieron y anunció tres días de luto. Aunque inicialmente se reportaron 49, la más reciente versión oficial habla de 48 personas a bordo.

PUBLICIDAD

El aparato, un Antonov An-24 de la aerolínea Angara, desapareció del radar cuando cubría la ruta entre la ciudad de Blagoveshchensk, en la frontera entre Rusia y China, a la localidad de Tynda.

Más sobre Accidentes Aéreos

Una avioneta choca contra varios camiones y provoca un incendio: hubo dos muertos
0:36

Una avioneta choca contra varios camiones y provoca un incendio: hubo dos muertos

Sucesos
El momento en que un helicóptero da vueltas y cae en unas palmeras en California
0:54

El momento en que un helicóptero da vueltas y cae en unas palmeras en California

Sucesos
FAA afirma que la torre de control debió advertir a avión de Pacific Southwest sobre el helicóptero militar en accidente en Washington DC
5 mins

FAA afirma que la torre de control debió advertir a avión de Pacific Southwest sobre el helicóptero militar en accidente en Washington DC

Sucesos
La empresa del helicóptero que se desplomó en Nueva York matando a seis personas cesará operaciones "de inmediato": FAA
2 mins

La empresa del helicóptero que se desplomó en Nueva York matando a seis personas cesará operaciones "de inmediato": FAA

Sucesos
Papá, mamá y sus tres niños murieron en el accidente de helicóptero en el río Hudson, en Nueva York: esta es su historia
6 mins

Papá, mamá y sus tres niños murieron en el accidente de helicóptero en el río Hudson, en Nueva York: esta es su historia

Sucesos
El momento en que un helicóptero cae al río Hudson en Nueva York
0:27

El momento en que un helicóptero cae al río Hudson en Nueva York

Sucesos
Guardia Costera confirma que no hay sobrevivientes en la avioneta que desapareció en Alaska con 10 personas a bordo
2 mins

Guardia Costera confirma que no hay sobrevivientes en la avioneta que desapareció en Alaska con 10 personas a bordo

Sucesos
Accidentes aéreos como el de Washington DC pueden generar temor, pero viajar en avión es seguro
5 mins

Accidentes aéreos como el de Washington DC pueden generar temor, pero viajar en avión es seguro

Sucesos
Analizamos con un controlador aéreo los factores que pudieron desencadenar el accidente en Washington DC
6 mins

Analizamos con un controlador aéreo los factores que pudieron desencadenar el accidente en Washington DC

Sucesos
En fotos: 16 catástrofes aéreas que han conmocionado al mundo
16 fotos

En fotos: 16 catástrofes aéreas que han conmocionado al mundo

Sucesos

Los rescatistas encontraron después el “fuselaje en llamas” en un denso bosque ubicado en una colina al sur de su destino.

Imágenes de lo que parece ser el lugar del siniestro difundidas por medios estatales rusos mostraban restos esparcidos entre un bosque denso, rodeados de columnas de humo.

En esta foto, tomada de un video difundido por el servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia este jueves 24 de julio de 2025, se puede ver humo saliendo del lugar del accidente del avión de pasajeros An-24.
En esta foto, tomada de un video difundido por el servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia este jueves 24 de julio de 2025, se puede ver humo saliendo del lugar del accidente del avión de pasajeros An-24.
Imagen Servicio de prensa del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia vía AP


La fiscalía de transporte del Lejano Oriente informó que el avión apareció a nueve millas al sur de Tynda. En un comunicado publicado en línea, la oficina señaló que el avión intentó una segunda aproximación mientras trataba de aterrizar, momento en el que se perdió el contacto.

Según fuentes no identificadas de los servicios de emergencia, citadas por la agencia de noticias rusa Interfax, había condiciones meteorológicas adversas en la zona.

Los accidentes de avión y de helicóptero son frecuentes en el extremo oriental ruso, una región poco habitada y remota, donde muchos trayectos deben hacerse por aire dadas las enormes distancias.

A fines de agosto de 2024, 22 personas murieron al estrellarse en Kamchatka un helicóptero de tipo Mi-8, de concepción soviética.

En agosto de 2021, otro helicóptero Mi-8 con 16 personas a bordo, entre ellas 13 turistas, se estrelló en un lago en la península de Kamchatka, por mala visibilidad. Murieron ocho personas.

Con información de AP y AFP.

Relacionados:
Accidentes AéreosTragediasAvionesVíctimas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX