Al menos 48 muertos al estrellarse un avión de pasajeros en el extremo oriental de Rusia
Aunque inicialmente se reportó que había 49 personas en el An-24 de la aerolínea Angara, el gobernador de la región en que se estrelló dijo que eran 48 los fallecidos y que no hubo sobrevivientes.
Las autoridades rusas confirmaron este jueves que 48 personas murieron al estrellarse el avión en el que viajaban en la región de Amur, en el extremo oriental de Rusia.
El gobernador, Vasily Orlov, dijo que todos los pasajeros y la tripulación fallecieron y anunció tres días de luto. Aunque inicialmente se reportaron 49, la más reciente versión oficial habla de 48 personas a bordo.
El aparato, un Antonov An-24 de la aerolínea Angara, desapareció del radar cuando cubría la ruta entre la ciudad de Blagoveshchensk, en la frontera entre Rusia y China, a la localidad de Tynda.
Los rescatistas encontraron después el “fuselaje en llamas” en un denso bosque ubicado en una colina al sur de su destino.
Imágenes de lo que parece ser el lugar del siniestro difundidas por medios estatales rusos mostraban restos esparcidos entre un bosque denso, rodeados de columnas de humo.
La fiscalía de transporte del Lejano Oriente informó que el avión apareció a nueve millas al sur de Tynda. En un comunicado publicado en línea, la oficina señaló que el avión intentó una segunda aproximación mientras trataba de aterrizar, momento en el que se perdió el contacto.
Según fuentes no identificadas de los servicios de emergencia, citadas por la agencia de noticias rusa Interfax, había condiciones meteorológicas adversas en la zona.
Los accidentes de avión y de helicóptero son frecuentes en el extremo oriental ruso, una región poco habitada y remota, donde muchos trayectos deben hacerse por aire dadas las enormes distancias.
A fines de agosto de 2024, 22 personas murieron al estrellarse en Kamchatka un helicóptero de tipo Mi-8, de concepción soviética.
En agosto de 2021, otro helicóptero Mi-8 con 16 personas a bordo, entre ellas 13 turistas, se estrelló en un lago en la península de Kamchatka, por mala visibilidad. Murieron ocho personas.
Con información de AP y AFP.