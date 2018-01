Denuncian cómo es sacada y abandonada una paciente aparentemente con problemas mentales de un hospital de Maryland

Imamu Baraka, quien se identifica como psicoterapeuta, grabó y difundió el momento en el que los guardias de seguridad de un hospital en Baltimore sacaban a una mujer a la que dejaron a su suerte en una parada de bus desorientada y vestida sólo con la bata del centro médico pese a las bajas temperaturas.

"Acabo de presenciar esto con mis propios ojos. No tuve más remedio que dar voz a esta joven en este momento", escribe Baraka en un mensaje en Facebook en el que adjunta tres videos y una imagen con la temperatura que había en ese momento: 37º F (2.7ºC).





En las imágenes se puede ver cómo cuatro personas de seguridad del hospital llevan una silla de ruedas vacía de vuelta al hospital.

Sin ropa en el frío

"Esperen, ¿van a dejar a esta mujer aquí sin ropa?", les pregunta Baraka mientas graba la situación. "Eso no está bien", les dice al no obtener respuesta.

"No sabe en qué condiciones estaba", le dice uno de los guardas a lo que les responde que deberían llamar a la policía.

Los guardas vuelven a entrar y Baraka vuelve a la parada donde se ve a una mujer desorientada, vestida sólo con la bata del hospital y calcetines, sin zapatos. Visiblemente desorientada, no articula palabra cuando le pregunta como se encuentra, se toca el rostro donde tiene una herida y se tambalea.



Braka le pide que se siente en la parada del bus, donde han dejado sus pertenencias en una bolsa de plástico, y llama a la policía para solicitar ayuda. Una ambulancia acabó llevando al mismo hospital a la paciente, quien aparentemente tiene problemas mentales, según el relato de Baraka.

La cadena CBS sugiere que es una práctica habitual en algunos lugares en Estados Unidos y hace referencia a una investigación realizó el programa 60 Minutes en 2007 sobre cómo se sacaba a los pacientes sin hogar de los hospitales de Los Ángeles y los dejaban en el centro de la ciudad.

"A menudo sucede con pacientes que no están asegurados o tienen otros problemas financieros", apunta la cadena, que subraya que se desconoce si ese fue el caso en Baltimore.

El centro médico indicó en un comunicado que el suceso "no es representativo de nuestra misión, centrada en el paciente" y aseguraron que toman este asunto "muy en serio" y realizarán una revisión exhaustiva de lo sucedido para dar una respuesta que podría incluir acciones contra el personal.