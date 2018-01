Decenas de personas heridas al colapsar un piso de la Bolsa de Valores de Indonesia

Al menos 75 personas resultaron heridas este lunes en Indonesia al hundirse parte del primer piso sobre la entrada de uno de los edificios de dos torres que conforman la Bolsa de Valores de Indonesia en su capital, Yakarta, que tuvo que ser desalojado.

Las imágenes compartidas por los testigos en redes sociales y la televisión local MetroTV mostraban el vestíbulo lleno de escombros, personas tendidas heridas, mientras otras salían a las escaleras o eran trasladadas con ayuda a un parque cercano.

"La cifra de heridos del piso hundido en la Bolsa de Valores de Indonesia es 75", indicó el portavoz de la policía nacional Setyo Wasisto a la agencia AFP.

Las autoridades acordonaron la zona y evacuaron el edificio, pero el portavoz de la Policía de Yakarta, Argo Yuwono, descartó que se trate de una explosión.

En declaraciones a los medios en el exterior de la Bolsa, Yuwono señaló que aún están efectuando el recuento de afectados, entre los que se cree que puede haber víctimas mortales.

El incidente se produjo coincidiendo con el descanso entre las sesiones matinal y vespertina. La mayoría de los heridos eran estudiantes universitarios de Palembang, en Sumatra, que estaban visitando la Bolsa dentro de un viaje de estudios, indicó The Associated Press.

Las víctimas fueron trasladadas a tres hospitales, indicó Wasisto, la mayoría con lesiones en las extremidades.



Colapso repentino

Una estudiante de Palembang identificada como Ade dijo a la televisora local haber sentido un temblor justo antes de que se derrumbara el suelo.

"La estructura colapsó de pronto, causando un caos", señaló la joven, que contó que algunos de sus amigos fueron golpeados por los escombros y sufrieron fracturas y heridas en la cabeza.

La Bolsa siguió abierta para la sesión de operaciones de la tarde y su director general, Tito Sulistio, aseguró que nadie había muerto en el suceso.

"Garantizo que no hubo muertes", dijo en declaraciones recogidas por The Associated Press. Sulistio explicó que ayudó a evacuar a las víctimas y "hasta donde yo sé, las peores lesiones son fracturas”, agregó.