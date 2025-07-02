Autoridades de Ciudad Juárez hallaron 383 cuerpos sin incinerar acumulados en un crematorio, incluyendo los de cuatro menores de edad.

Los cadáveres, todos embalsamados, fueron encontrados la semana pasada, y las autoridades desconocen por qué el crematorio "Plenitud", que trabajaba con seis funerarias privadas de Ciudad Juárez, tenía tantos cuerpos acumulados sin cremar, en medio de sospechas de irregularidades en el manejo de los cadáveres.

El Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía de Chihuahua, Javier Sánchez Herrera, informó que los cuerpos corresponden a 218 hombres y 149 mujeres, mientras que en 16 de los cadáveres no ha podido determinarse el género. Y del total, "aparentemente se encuentran" cuatro menores de edad, incluyendo dos recién nacidos.

A este número de cuerpos se le suman los restos de otras seis personas que tenían “un mínimo de cuatro a tres años” de fallecidos, dijo el lunes a la prensa el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui.

Detenido el dueño del crematorio de Ciudad Juárez donde encontraron casi 400 cadáveres

Los cadáveres se hallaban "apilados" sin ningún orden en varios ambientes del inmueble donde operaba el crematorio.

Estaban "aventados así nada más, de manera indiscriminada, uno sobre otro, en el piso", manifestó Eloy García, coordinador de comunicación de la fiscalía estatal de Chihuahua.

La hipótesis de la fiscalía es que la gran mayoría de estos cuerpos fueron velados y luego trasladados al crematorio para su incineración y entrega a los deudos, pero que "en lugar de cenizas de ellos se entregó otro material" a los familiares, explicó García.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) de Ciudad Juárez anunció la semana pasada que abrió proceso por faltas administrativas contra el crematorio privado que, según indicó, tenía los permisos de operación vigentes.

Mientras las investigaciones avanzan, los agentes de la fiscalía estatal iniciaron la recuperación de los cuerpos acumulados en la instalación para su clasificación e identificación.

En esta composición se observa a José Luis Arellano Cuarón (izquierda), de 39 años, y Facundo Martínez (derecha) de 64 años, detenidos en Chihuahua, México, por la investigación de cientos de cuerpos sin incinerar hallados en un crematorio. Imagen Cortesía/Fiscalía General del Estado de Chihuahua

Por el caso han sido arrestados el propietario del crematorio, José Luis Arellano Cuarón, y el empleado del establecimiento, Facundo Martínez, quienes serán presentados el lunes ante un juez e imputados por “inhumación indebida de cadáveres”, informó el fiscal estatal.

En los medios locales se han difundido imágenes del crematorio de Ciudad Juárez, donde los agentes de la fiscalía estatal instalaron varias carpas blancas y un contenedor para la revisión y preservación de los cuerpos.

Desde hace décadas México ha enfrentado un grave problema de desapariciones y una crisis forense por la acumulación de más de 50,000 cuerpos sin identificar en las morgues, la falta de infraestructura y de personal forense, además de la dificultad para investigar y resolver casos de personas desaparecidas, que ya suman 129,742.

