Hacía senderismo en un parque de Colorado y un puma la mató

Una mujer murió en un presunto ataque de un puma mientras caminaba sola por las montañas del norte de Colorado este jueves, en lo que sería el primer ataque mortal de uno de estos depredadores en el estado en más de 25 años, informaron las autoridades.

Más tarde ese mismo día, agentes de vida silvestre localizaron a dos pumas en la zona y abatieron a los animales, dijo en conferencia de prensa Kara Van Hoose, vocera de Colorado Parks and Wildlife.

El ataque ocurrió en las montañas al sur de la pequeña comunidad de Glen Haven, a unas siete millas al noreste de Estes Park, considerado la puerta de entrada al acceso del Parque Nacional de las Montañas Rocosas.

Las autoridades no revelaron la identidad de la mujer.

Así encontraron el cuerpo de una mujer que fue atacada por un puma en Colorado

Poco antes del mediodía del jueves dos excursionistas se encontraron con un puma cerca del cuerpo de la mujer en un tramo remoto del sendero Crosier Mountain, que se encuentra en un bosque nacional.

Los excursionistas lanzaron piedras al animal para ahuyentarlo del área inmediata y poder intentar ayudar a la mujer, dijo Van Hoose.

Uno de los excursionistas era médico, quien atendió a la víctima y no encontró pulso, añadió.

Los detalles sobre las lesiones de la mujer y la causa de la muerte no se dieron a conocer de inmediato.

Autoridades de Colorado analizan matar a otros pumas tras el ataque a la mujer

Van Hoose dijo que la búsqueda de otros pumas en la zona continuaba. Señaló que las circunstancias determinarán si se mata a cualquier otro puma que sea encontrado.

Los avistamientos de pumas son comunes en el área boscosa donde ocurrió el presunto ataque, pero no ha habido ataques documentados recientes contra humanos, dijo Van Hoose.

“Esta es una época del año muy común para recibir reportes y avistamientos de pumas, especialmente en el condado de Larimer, donde este es un hábitat muy adecuado para estos animales”, afirmó.

“Los senderos en esta zona se encuentran en terrenos bastante remotos, por lo que hay bosque, rocas y desniveles con subidas y bajadas de elevación”.

Los ataques de pumas son poco frecuentes y el último ataque mortal presunto en Colorado ocurrió en 1999, cuando un niño de tres años fue asesinado. Dos años antes, un niño de 10 años murió a causa del ataque de un puma y fue arrastrado mientras caminaba con familiares en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas.

Estos animales pueden pesar hasta 130 libras y medir más de seis pies de largo. Se alimentan principalmente de venados.

Se estima que en Colorado hay entre 3,800 y 4,400 pumas que están clasificados como una especie que puede ser cazada.

