Violaciones

El caso de Cyril Zattarael, el falso terapeuta que drogaba a sus pacientes y las violaba durante sesiones de "hipnosis"

Cuando las víctimas despertaban, aturdidas y en ocasiones semidesnudas, Cyril Zattara atribuía su estado a la hipnosis o lo achacaba al consumo de alcohol, de acuerdo con la investigación.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Señales de una posible depresión: consejos clave para manejar esta enfermedad y buscar ayuda adecuada

Un profesor de danza francés y autodenominado “hipnoterapeuta” fue llevado a juicio este lunes, acusado de drogar y abusar sexualmente de mujeres mientras filmaba las agresiones.

Cyril Zattara, de 47 años, compareció ante un tribunal a puerta cerrada en la ciudad de Aix-en-Provence, acusado de violar a 14 mujeres a lo largo de 10 años, además de presuntamente haber grabado a unas 20 mujeres sin su conocimiento.

PUBLICIDAD

Zattara, quien lleva cinco años en prisión preventiva, ha admitido 10 de los cargos por violación.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

¿Cómo descubrieron que Cyril Zattara violaba a sus pacientes?

Más sobre Violaciones

El insólito plan de dos hombres de Texas de tomar una isla del Caribe por la fuerza y convertir a las mujeres y niños en esclavos sexuales
3 mins

El insólito plan de dos hombres de Texas de tomar una isla del Caribe por la fuerza y convertir a las mujeres y niños en esclavos sexuales

Sucesos
La niña de 11 años que dio a luz en Oklahoma tras ser abusada sexualmente por el padrastro
2 mins

La niña de 11 años que dio a luz en Oklahoma tras ser abusada sexualmente por el padrastro

Sucesos
Juez determina que Sean 'Diddy' Combs debe permanecer en la cárcel mientras espera su sentencia
7 mins

Juez determina que Sean 'Diddy' Combs debe permanecer en la cárcel mientras espera su sentencia

Sucesos
Jurado llega a veredicto parcial en juicio a Sean 'Diddy' Combs por tráfico sexual y prostitución
7 mins

Jurado llega a veredicto parcial en juicio a Sean 'Diddy' Combs por tráfico sexual y prostitución

Sucesos
Asesinato de la niña María González en Texas: de su desaparición y muerte al arresto del sospechoso en seis videos
4 mins

Asesinato de la niña María González en Texas: de su desaparición y muerte al arresto del sospechoso en seis videos

Sucesos
Qué pistas y cómo llegaron a arrestar a Juan Carlos García Rodríguez, el sospechoso de matar a la niña María González en su casa
4 mins

Qué pistas y cómo llegaron a arrestar a Juan Carlos García Rodríguez, el sospechoso de matar a la niña María González en su casa

Sucesos
Arrestan al sospechoso de la muerte de María Elena González, la niña latina de 11 años asesinada en su casa de Texas
2 mins

Arrestan al sospechoso de la muerte de María Elena González, la niña latina de 11 años asesinada en su casa de Texas

Sucesos
Arrestan a un marine acusado de violar a una menor en la base militar de Camp Pendleton
3 mins

Arrestan a un marine acusado de violar a una menor en la base militar de Camp Pendleton

Sucesos
Hombre abusó sexualmente de una niña de 10 años en una minivan, pero sus gritos hicieron que lo descubrieran: pasará más de 20 años en la cárcel
2 mins

Hombre abusó sexualmente de una niña de 10 años en una minivan, pero sus gritos hicieron que lo descubrieran: pasará más de 20 años en la cárcel

Sucesos
Lo condenaron a los 17 años por una supuesta violación y lo liberan a los 53 por falta de evidencia
3 mins

Lo condenaron a los 17 años por una supuesta violación y lo liberan a los 53 por falta de evidencia

Sucesos

El caso comenzó en 2019, cuando una joven de 24 años presentó una denuncia tras una sesión de hipnosis con el terapeuta autodidacta.

La mujer afirmó que despertó después de beber parte de una copa de vino y recordó haber vomitado y haber sido violada por el acusado.

El ADN del sospechoso fue encontrado bajo las uñas de la joven y en su ropa interior.

Según la investigación, el acusado supuestamente introducía pastillas para dormir en las bebidas de las víctimas antes de agredirlas sexualmente, y a menudo elegía como objetivo a mujeres con las que tenía una relación amistosa o íntima.

Cuando las víctimas despertaban, aturdidas y en ocasiones semidesnudas, Zattara atribuía su estado a la hipnosis o lo achacaba al consumo de alcohol, de acuerdo con la investigación.

Sin embargo, análisis de sangre y cabello demostraron que las víctimas habían ingerido tranquilizantes.

Cyril Zattara grababa las agresiones sexuales que cometía contra sus pacientes

Los investigadores también hallaron en la computadora de Zattara fotos y videos que mostraban a las presuntas víctimas en un estado letárgico durante las relaciones sexuales.

El juez Roger Arata ordenó que el juicio se celebrara a puerta cerrada a petición del abogado de una de las partes civiles. Otras víctimas solicitaron que el proceso fuera público.

PUBLICIDAD

Sin embargo, fuera del tribunal en el caso de Zattara, la madre de una de las partes civiles, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que comprendía la decisión de celebrar un juicio a puerta cerrada.

“Dicen que la vergüenza se ha trasladado al otro lado, pero eso no siempre es cierto”, afirmó.

Mira también:

Video Innovador tratamiento para combatir la depresión: funciona con estimulación magnética cerebral
Relacionados:
ViolacionesMujeres

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Tráiler: Hermanas, un amor compartido
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX