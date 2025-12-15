Homicidios El cineasta Rob Reiner y su esposa fueron hallados muertos en su casa en Los Ángeles: la policía investiga un "homicidio aparente" Rob Reiner y Michele Singer Reiner tenían lo que parecían ser heridas de arma blanca, informaron medios estadounidenses.

La policía de Los Ángeles investiga la muerte de la estrella de Hollywood Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner, como un “aparente homicidio”, mientras se multiplicaban los mensajes de condolencias por el director de éxitos como 'When Harry Met Sally'.

Reiner, de 78 años, y su esposa, de 68, fueron hallados muertos en su mansión de Brentwood, en Los Ángeles, con lo que parecían ser heridas de arma blanca, informaron medios estadounidenses el domingo. Funcionarios policiales dijeron a ABC News que las víctimas habían sido apuñaladas hasta morir.

La policía de Los Ángeles no confirmó la identidad de las personas fallecidas, pero señaló que detectives de homicidios fueron enviados a la vivienda de los Reiner. Un funcionario con conocimiento de la investigación confirmó bajo anonimato a la agencia AP que Reiner y Singer eran las víctimas.

Poco después, un portavoz de la familia confirmó sus muertes en un comunicado enviado a los medios: “Con profundo pesar anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y solicitamos privacidad en estos momentos increíblemente difíciles”.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que respondió a una solicitud de ayuda médica poco después de las 3:30 pm.

“En este momento no hay más detalles disponibles, ya que se trata de una investigación en curso por un aparente homicidio”, indicó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en redes sociales.

Posteriormente, el vicejefe del LAPD, Alan Hamilton, dijo a los periodistas que “el Departamento de Policía de Los Ángeles no está buscando a nadie como sospechoso ni como persona de interés, ni de ninguna otra manera, y no lo hará hasta que se lleve a cabo la investigación”.

“No voy a confirmar si alguien está siendo interrogado en este momento o no. Vamos a intentar hablar con todos los familiares que podamos para esclarecer los hechos de esta investigación”, añadió.

Condolencias tras la muerte de Rob Reiner y su esposa

La muerte del director de 'The Princess Bride' y de su esposa despertó muestras de condolencias de figuras políticas de peso, como la exvicepresidenta Kamala Harris, el expresidente Barack Obama o el gobernador de California, Gavin Newsom.

“Rob será recordado por su extraordinaria filmografía y por su contribución excepcional a la humanidad”, escribió el gobernador Newsom en X, y añadió que estaba “desconsolado por esta pérdida trágica”.

Rob Reiner y Michele Reiner en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors en diciembre de 2023. Imagen Kevin Wolf/AP



La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también señaló que la investigación seguía en curso.

“Conocí a Rob y le tenía un enorme respeto”, dijo Bass. “Actor, director, productor y guionista aclamado, además de activista político comprometido, siempre puso sus talentos al servicio de los demás”, agregó.

Hijo del célebre actor cómico Carl Reiner y de la cantante Estelle Rebost, Reiner nació en el Bronx, Nueva York, en 1947. Saltó a la fama como actor interpretando al torpe y entrañable yerno Michael 'Meathead' Stivic en la innovadora comedia televisiva de los años 70 'All in the Family', antes de dar el salto a la dirección con el falso documental rockero 'This Is Spinal Tap' en 1984.

En 1989 dirigió la comedia romántica 'When Harry Met Sally', protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan. Ese año se casó con la fotógrafa Michele Singer.

También fue un firme defensor de causas liberales en Hollywood, apoyando iniciativas para garantizar el matrimonio igualitario y para crear el First 5 de California, que ofrece programas de desarrollo infantil financiados con impuestos a los productos del tabaco.

Con información de AFP y AP.

