Varias sonrisas se han borrado en Nebraska tras confirmarse que un error provocó que cientos de personas ganaran premios de los llamados raspaditos de la lotería. Debido a boletos mal impresos estos concursantes creyeron que habían ganado hasta 40,000 dólares, pero las autoridades estatales advirtieron este lunes que no les pagarán ni un solo centavo por dicha equivocación.

Brian Rockey, director de la lotería estatal, aseguró este lunes que la ley no los obliga a pagar por boletos que se producen o emiten por error. "Nunca hemos tenido algo como esto, a este grado. Fue un verdadero accidente", dijo el funcionario a la prensa.

"Me alegro de que pudimos detectarlo cuando lo hicimos o habría muchas más personas decepcionadas", agregó Rockey.

Connie Johnson, residente de Lincoln, creyó que se había embolsado 1,000 dólares gracias al raspadito Holiday Bonus Bucks y hasta hizo una lista para repartir ese dinero: $200 para un pariente en apuros, $100 para un amigo que perdió su empleo, otro tanto para comprar una llanta nueva… Oh, decepción. La mujer le contó a un diario local que cuando trató de cobrar el premio en una oficina de la lotería, el empleado que la atendió le dijo: "No lo está mostrando en la computadora. Es extraño. Veo por qué crees que has ganado. Tienes los símbolos correctos".