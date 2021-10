Cómo este lunes demostró que se puede vivir sin redes sociales (y por qué eso es bueno)

En lugar de la avalancha habitual de mensajes de WhatsApp en mi celular, el lunes se presentó inusualmente tranquilo. No eché en falta Facebook ni Instagram porque, siguiendo mis propias recomendaciones, hace tiempo que reduje drásticamente su uso. Pero el apagón me pilló en medio de varias clases en la universidad y me encontré con alumnos atentos y despejados, en lugar de ‘zombies’ encorvados hacia sus teléfonos, que viene a ser lo más frecuente.