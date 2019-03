Facebook no es bueno para tu salud mental. Esto es lo que ocurre si lo dejas

Si suena tan bien, ¿por qué cuesta tanto dejar esta y otras redes sociales? Una encuesta altamente informal a través del Facebook (cómo no) de esta usuaria arroja las excusas habituales: "Lo necesito para el trabajo"; "me ayuda a estar al tanto de lo que hacen mis amistades"; "he contactado con la gente del instituto"; "me mantiene al día"; "aporta un montón de novedades".