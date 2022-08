El cáncer de piel, un riesgo para todos, puede pasar inadvertido en pieles oscuras

La tasa de supervivencia del melanoma a cinco años entre los negros no hispanos es del 66%, frente al 90% de los blancos no hispanos, según un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Y uno de cada 3 hombres o mujeres negros diagnosticados de melanoma en Estados Unidos muere de la enfermedad, frente a 1 de cada 7 en el caso de los blancos no hispanos, afirma la Sociedad Americana del Cáncer.