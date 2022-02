Descubren variante más agresiva y contagiosa del VIH: una advertencia para la pandemia de covid-19

“Es importante no asumir que definitivamente ómicron será el final de la evolución del SARS-CoV-2”, explica David Robertson, virólogo de la Universidad de Glasgow en un artículo publicado en The Guardian donde se aclara que “la evolución viral no es una calle de un solo sentido. Ómicron no provino de delta y delta no evolucionó de Alpha” y que todo es “mucho más errático e impredecible que eso”.