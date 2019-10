Una nueva guía da vía libre al consumo de carne roja y procesada. Por qué conviene hacer oídos sordos

La guía en cuestión , que se publicó esta semana en la prestigiosa revista Annals of Internal Medicine parte de de cinco revisiones anteriores y, en esencia, contradice las recomendaciones nutricionales de los últimos años e indica que no hay una asociación estadísticamente significativa entre el consumo de estas carnes y el riesgo de cáncer o enfermedades cardiovasculares.

“Es un buen ejemplo de nihilismo nutricional”. Así define la cuestión Marion Nestle, reconocida experta de salud pública y autora de numerosas obras de divulgación. “Como los estudios que valoran los aspectos perjudiciales de la carne son observacionales (y se basan en información que facilitan los propios participantes) y tienen, necesariamente, puntos débiles, sus conclusiones no son científicas y no han de tenerse en cuenta. Y dado que no podemos hacer estudios más rigurosos, no debemos dar al público ningún consejo sobre las mejores dietas para ellos y para el medio ambiente”, critica.