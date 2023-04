¿Bueno o malo para la salud? Estos son los efectos del picante sobre el organismo

“Los pimientos son verdaderamente uno de nuestros mejores ejemplos cuando se trata de alimentos como medicina. Más que agregar color y textura a algunos de mis platos favoritos, están repletos de vitaminas, minerales y antioxidantes que protegen contra el desarrollo de enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes, y deben formar parte de la dieta saludable y antienvejecimiento de todos”, comenta a Univision Noticias la chef Grace O, autora del recetario Anti-Aging Dishes from Around the World (Platos antienvejecimiento de todo el mundo).