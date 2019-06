¿Estresado y triste a causa del aluvión de malas noticias sobre medio ambiente? Esto es lo que puedes hacer al respecto

Glenn Fieldman, profesora de Estudios Ambientales en la Universidad de San Francisco (SFSU), está acostumbrada a que los alumnos lloren en su despacho. No por las malas notas, sino por el desconsuelo que les produce la situación actual en relación al cambio climático, cada día un poco peor que el anterior. “Es cada vez más preocupante la sensación de impotencia y de malestar”, señala Fieldman a Univision Noticias. “A veces no sé qué decirles. Yo misma me pregunto si de verdad quiero dejar de sentirme mal ante una situación tan alarmante; no estoy segura”.