Una mujer se come un bagel antes de dar a luz y da positivo por opioides: ¿es posible?

“Les dije: 'Es imposible. No consumo drogas, ni siquiera Tylenol'”, contó al New York Post .

No es un caso aislado. Lo mismo le ocurrió a Elizabeth Eden, el año pasado al dar a luz a su hija April. “Estaba en trabajo de parto con contracciones y el doctor entró y me dijo que había dado positivo por consumo de opioides ”, contó a WBALTV11 . Según el canal de televisión, estuvo separada de su hija durante cinco días hasta que se aclaró lo ocurrido.

Aclaran que, aunque más del 90% del opio contenido en las semillas de amapola se elimina durante el procesamiento de las semillas, en algunos casos estas conservan una cantidad significativa de la droga que, aunque no afectará el organismo, ni el comportamiento como tal, puede generar falsos positivos en las pruebas de despistaje.

Una cucharadita basta

¿Cómo evitar el temido falso positivo? Lo mejor es no consumir semillas de amapola si sabes que tienes que hacerte pruebas de drogas ya que, según la USDA, no hay manera de determinar qué cantidad de semillas puede alterar el resultado. No por casualidad a los reos se les prohíbe comer alimentos que contengan semillas de amapola, una recomendación que también se le hace a los atletas olímpicos.