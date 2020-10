Salud sobre ruedas: estas casas rodantes ofrecen tratamiento contra la adicción en comunidades rurales remotas

STERLING, Colorado - Tonja Jiménez no es la única persona que conduce una casa rodante por las carreteras rurales de Colorado. Pero a diferencia de los otros vehículos recreativos, el suyo, de 34 pies de largo, está equipado para ser una clínica de tratamiento de adicciones sobre ruedas .

Sus equipos de salud realizan pruebas y consultas en persona. Y como no siempre hay acceso a banda ancha, las clínicas rodantes también proporcionan un puente de telesalud a los proveedores médicos de las grandes ciudades.

Las clínicas móviles de salud llevan años proporcionando pruebas de visión, tratamiento del asma y odontología en lugares sin atención adecuada. Pero usar la atención médica sobre ruedas para tratar la adicción no es tan común. Tampoco lo es equipar las casas rodantes con capacidad de telesalud que permite recetar y tratar a pacientes alejados en zonas rurales de difícil acceso.

30,000 millas de carretera

Los pacientes también pueden depositar las agujas usadas en un contenedor para su eliminación, pero el personal no está autorizado a distribuir agujas limpias. Algunos pacientes hablarán con el consejero, Nicky McLean, en un espacio lo suficientemente grande como para que quepan una mesa y dos sillas.

En minutos, una pareja, que pidió no ser identificada por su nombre debido al estigma que rodea a la adicción, llega temprano a sus citas. Le han traído al personal enchiladas de pollo caseras. Habían estado gastando $8,000 al mes comprando OxyContin en la calle, y tanto sus vidas como sus finanzas eran un desastre. Él perdió su casa. Ella necesita análisis de orina libres de droga para ver a su hijo . La pareja había comenzado su tratamiento de adicción sólo tres semanas antes, después de que él supo de la clínica sobre ruedas por un amigo.

Ya no tienen auto, así que caminaron media hora para llegar a su cita.

Llenar vacíos

"Escuchamos con demasiada frecuencia que en el Colorado rural y las regiones montañosas del estado no tienen el mismo acceso a los servicios que en el área metropolitana de Denver y las regiones de Front Range", señaló Werthwein.

En algunas comunidades, los médicos locales y otros no han recibido bien a las autocaravanas, pensando que atraerían a los consumidores de drogas a su pueblo .

"Esperamos abordar el estigma, no sólo desde un punto de vista público, sino que esperamos mostrar a los proveedores que 'hay una demanda en su comunidad de tratamiento asistido por medicamentos'", explicó Werthwein.

Al acercarse la hora de salida de la autocaravana a la 1 p.m. en Sterling, quedaba un paciente. La mujer, que pidió que no se publicara su nombre porque no quería que se la identificara públicamente como consumidora de drogas, llegó a la clínica móvil sin cita previa. Pero no podían tomarla como nueva paciente sin una muestra de orina. Durante dos horas, estuvo entrando y saliendo del baño, bebiendo botellas de agua, pero sin poder llenar el pequeño vaso de plástico. A través de la puerta del baño, el personal podía oírla llorar y maldecirse a sí misma.