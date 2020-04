Una madre mexicana que consiguió ser liberada por ICE muere víctima de coronavirus en Nueva York

Barrios, que tenía 52 años, falleció el 31 de marzo como consecuencia de la enfermedad, según le confirmó a Univision Noticias Ana María Archila, directora de la organización progresista Center for Popular Democracy, quien conocía personalmente a Barrios.

"Ella, como tantas otras personas, no merecía morir así. Hubiera dado mi vida por ti, mamá!" , continuó Silva. "Eras una de las personas más hermosas que pudo existir en este mundo. Tus nietos te van a recordar para siempre como la Reina que eres".

En aquel momento, la pareja mostró la identificación de la ciudad de Nueva York, como habían hecho en viajes anteriores, pero la policía militar no aceptó la documentación y fueron entregados a la Patrulla Fronteriza.

Según escribió su hija Perla en una cuenta de la página de financiación colectiva Go Fund Me, Barrios había sido sometida hacía poco a una operación del corazón y denunció que en el centro de detención no le estaban permitiendo tomar su medicina.