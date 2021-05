Gobernador de Texas prohíbe mandato de mascarilla en escuelas públicas y otras entidades gubernamentales

Según la nueva directriz, que empezará a aplicarse a partir de este viernes 21 de mayo , las escuelas públicas podrán mantener sus normas de uso de mascarillas vigentes hasta el próximo 4 de junio pero a partir de entonces no se lo podrá exigir a ningún estudiante, profesor, padre o visitante que use una mascarilla en esas instalaciones.

"Los texanos, no el gobierno, deben decidir sus mejores prácticas de salud, por lo que los distritos escolares públicos o las entidades gubernamentales no podrán imponer mascarillas. Podemos continuar mitigando el covid-19 mientras defendemos la libertad de los texanos de elegir si se ponen una mascarilla o no", dijo el gobernador.