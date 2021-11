Texanos no vacunados han sido 40 veces más propensos a morir de covid-19 que los vacunados en 2021

El reporte concluyó que entre el 15 de enero y el 1 de octubre de 2021, los no vacunados fueron 45 veces más propensos a contagios que los vacunados, un impacto prevalente en todos los grupos etareos. En ese mismo periodo, el DSHS calculó que los no vacunados murieron de covid-19 en un número 40 veces mayor que aquellos que sí estaban inmunizados completamente. En este caso, la tasa de mortalidad aumenta conforme con la edad, siendo exponencialmente mayor en personas no vacunadas de 65 años en adelante (de 1,564.79 por cada 100,000 habitantes entre personas de 65 a 74 años y de 2,993.12 por cada 100,000 habitantes con 75 o más años).