En un asilo de ancianos en Texas pasaron de 0 a 36 enfermos de covid-19 en un día y está ocurriendo en todo el estado

El señor Díaz* tiene a su madre en un nursing home en El Paso, Texas, desde hace dos años y medio. En julio del año pasado, lo llamaron para informarle que ella, una paciente de 99 años con demencia, se había infectado de covid-19. "Me preocupé cuando me dijeron: 'Su mamá acaba de salir positiva'". Y ella no era la única. El centro, que él prefiere no mencionar, vivía un brote y todos los contagiados fueron aislados en un espacio.