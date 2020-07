Diabetes: ¿Otra secuela del coronavirus? Un grupo de médicos sospecha que sí

A la lista de secuelas que podría dejar el covid-19 podría sumársele otra: la diabetes . Algunas investigaciones apuntan a que el virus es capaz de desatar esta condición en pacientes que antes no tenían problemas con los niveles de azúcar en sangre . Pero todavía no hay evidencia definitiva al respecto.

Registro global de casos

En el New England Journal of Medicine explican que pareciera haber una relación “bidireccional” entre la diabetes y el nuevo coronavirus . Por un lado, está claramente asociada a un mayor riesgo de presentar una enfermedad severa (40% de quienes mueren por el covid-19 en EEUU sufre de diabetes según un análisis reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades), sino que también la enfermedad genera complicaciones que pueden desatar la diabetes.

Daños al páncreas

¿Cómo se explicaría el que una infección con el nuevo coronavirus haga que una persona que antes no sufría diabetes genere esa condición?

¿Permanente o pasajera?

No está claro si la condición luego se revierte cuando el paciente mejora o la enfermedad desaparece, lo que ocurre, por ejemplo, con la diabetes gestacional que muchas veces se resuelve luego del embarazo.

En el interín, no está demás que las personas infectadas con el covid-19 estén atentas a síntomas de hiperglicemia como sed intensa, ganas frecuentes de orinar, confusión, visión borrosa y fatiga extrema, sugiere a Popular Science Francesco Rubino, profesor de cirugía metabólica del King’s College de Londres y uno de los firmantes de la carta publicada en el New England Journal of Medicine. De haberlos, “deben buscar atención médica de inmediato”.