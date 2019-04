"No somos locas": 1 de cada 5 estudiantes latinas ha contemplado el suicidio. Ahora defienden su derecho a ser escuchadas

En medio de la crisis de salud mental que aflige a la juventud estadounidense en general, hay otra de la que poco se habla y cuyas cifras son acaso aún más alarmantes: la de jóvenes latinas abatidas por la depresión o la ansiedad que no tienen quién las escuche. Tildadas de “locas” o dramáticas, carecen del apoyo que necesitan en las escuelas donde son víctimas de una disparidad en el trato , revela un nuevo reporte publicado por el Centro Nacional Legal de la Mujer (NWLC por sus siglas en inglés) en colaboración con 21 estudiantes de origen hispano en escuelas medias y secundarias de Philadelphia que decidieron alzar su voz y exigir cambios.

“Quise participar en ‘No somos invisibles’ porque la salud mental es un asunto serio en el que la gente debe educarse. Antes de que supiera que eso existía, creí que algo estaba mal conmigo. Pero nada está mal conmigo. Si hubiera conocido sobre la salud mental antes, no hubiera dudado de mí misma como lo hice. No quiero que nadie piense que están dañados o que son defectuosos”, cuenta a Univision Noticias una de las integrantes, que prefirió no divulgar su identidad.