Comieron bagels antes de dar a luz y dieron positivo a opioides: el calvario de dos madres acusadas de negligencia

“Inmediatamente rompí a llorar frente a los médicos y durante el interrogatorio les preguntaba: ‘¿Están seguros? ¿Podemos repetir la prueba? ¿Cómo es que nadie me dijo nada? Quiero hacer otro test de inmediato'. Me convertí en un completo desastre emocional en ese momento”, cuenta Kate L al New Jersey Monitor sobre el instante en que se enteró de lo que realmente estaba pasando.