¿Ser bilingüe supone realmente una ventaja cognitiva?

No cabe duda de que ser bilingüe o multilingüe ofrece múltiples ventajas en este mundo global interconectado. Las personas que hablan varios idiomas pueden comunicarse directamente con hablantes de otras lenguas y, por lo tanto, tener un acceso directo, sin intermediarios, a otros conocimientos, a otras culturas, o a más opciones de trabajo, entre otros beneficios.

Impacto del bilingüismo

La investigación en los años 60 no miraba con buenos ojos el bilingüismo. Es más, por entonces era considerado un problema que había que manejar con tacto en la escuela, porque se pensaba que el aprendizaje de dos lenguas podría crear confusión e incidir negativamente en el desarrollo educativo.

La ventaja bilingüe

Todos tardamos más –y también nos equivocamos más veces– cuando el color que señala la palabra escrita no coincide con el color del cuadro que hay que nombrar (por ejemplo, si vemos la palabra escrita rojo en un cuadro verde). Lo curioso es que algunos experimentos mostraron que el incremento del tiempo de respuesta y/o de los errores en la condición incongruente (palabra escrita rojo en un cuadro verde) con respecto a la congruente (palabra escrita rojo en un cuadro rojo) era mayor en los participantes monolingües en comparación con la de los bilingües.

Por si fuera poco, revelan que las diferencias entre bilingües y monolingües son muy pequeñas y no lo bastante consistentes. Y que no se puede utilizar cualquier diferencia para apuntalar la idea de la ventaja bilingüe. En suma, la evidencia empírica actual no debería hacernos concluir que existe una clara ventaja bilingüe. En el mejor de los casos, si existe, es pequeña y ocurre en circunstancias limitadas.