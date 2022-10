Mujer, no estás sola. Juntos, enfrentamos el cáncer de mama metastásico

“Al brindar acceso a terapias integrales y materiales educativos en español, esperamos llenar un vacío en la información y los recursos disponibles para las mujeres hispanas y ayudar a abordar las disparidades de salud que existen actualmente”, comparte Sue Weldon, directora ejecutiva y fundadora de Unite for HER. Después de su propio diagnóstico de cáncer de mama, Weldon fundó Unite for HER, un programa dedicado a promover el bienestar de las mujeres que viven con cáncer de mama y de ovario, en 2009.