El miedo a covid mantiene a muchos niños latinos fuera de las aulas

No es el mejor lugar para aprender. Es ruidoso. Es estrecho. Está lleno de gente. Aun así, cuando a la madre de los gemelos, Graciela Osorio, se le presentó la oportunidad de enviar a sus hijos de vuelta a la escuela primaria Brightwood en Monterey Park, California, decidió no hacerlo.

"Después de lo que hemos pasado con su padre, prefiero tenerlos en casa, donde sé que están seguros", dijo Graciela, de 51 años. "Sólo queda un mes. No tiene sentido que vuelvan por tan poco tiempo".

El padre de los niños, Ariel Osorio Sr., de 51 años, murió de covid-19 en enero, cuatro semanas después de un viaje a México para visitar a su madre. Enfermó rápidamente y no pudo despedirse de sus hijos.

"Extraño su presencia", dijo Abraham. "Estaba acostumbrado a verlo sentado en su silla trabajando, pero ya no está".

Covid ha afectado a los latinos de forma desproporcionada, y muchas familias optan por no participar del aprendizaje en persona.

En California, los latinos constituyen el 39% de la población del estado, pero representan el 47% de las muertes por covid, según el Departamento de Salud Pública estatal. A nivel nacional, su riesgo de morir por covid es 2,3 veces mayor que el de los blancos no hispanos.

Los latinos son vulnerables al altamente transmisible coronavirus porque tienen más probabilidades que los blancos no hispanos de realizar trabajos esenciales que los exponen al público, dijo David Hayes-Bautista, profesor de salud pública y medicina de la UCLA y coautor de un estudio , en enero, sobre este tema.

Son más propensos a no tener seguro médico, lo que puede hacer que no busquen atención médica, señaló. Y es más probable que vivan en hogares multigeneracionales, lo que significa que el virus puede propagarse rápida y fácilmente dentro de las familias.

"Muchos son trabajadores esenciales y el sostén de sus familias y no pueden darse el lujo de trabajar desde casa, de distanciarse físicamente y de aislarse", explicó Alberto González, estratega de salud de UnidosUS, una organización de defensa de la comunidad latina en Washington, D.C.

La madre de Graciela y los demás adultos de la casa han sido vacunados, pero los niños no. Aunque obliga a sus hijos a llevar mascarillas y no les permite visitar a sus amigos, le aterra la posibilidad de que sus hijos se contagien del virus en la escuela y lo traigan a casa.

"Mi madre es activa y toma vitaminas, pero me preocupa", dijo Graciela. Su marido la contagió de covid y ella se lo pasó a su hermana y a su sobrina. "No quiero que nadie más se enferme", añadió.

Funcionarios estatales y locales de educación no tienen datos recientes sobre la asistencia presencial a clase por raza, pero un análisis de EdSource de los datos del Departamento de Salud Pública de California en febrero, muestra que era más probable que los estudiantes blancos no hispanos asistieran a la escuela en persona que otros estudiantes. El análisis mostró que el 12% de los latinos asistía a clases en persona algunas veces, en comparación con el 32% de los blancos no hispanos y el 18% de todos los estudiantes.