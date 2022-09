Esto es lo que ocurre cuando pasas más horas sentado que durmiendo (y esta es la solución)

Los adultos mayores que no son activos tienen más probabilidades de padecer osteoporosis (debilitamiento de los huesos) y pueden llegar a ser incapaces de realizar tareas básicas de la vida diaria, como bañarse o ir al baño. Aunque el ejercicio moderado no la previene, no es necesario salir a correr una maratón. Eso sí, no te plantes en el sofá durante horas.