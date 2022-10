¿Qué hacen con su tiempo libre los empleados que trabajan solo 4 días? Estos son los resultados del experimento

"No me sorprendió que la gente durmiera un poco más, pero sí me sorprendió la solidez de los cambios", dijo Schor en declaraciones a Bloomberg. El porcentaje de personas que se consideran privadas de sueño, es decir, que duermen menos de 7 horas por noche, se redujo del 42,6% al 14,5% en los horarios de trabajo de cuatro días.