Récord de nuevos casos de coronavirus en 14 estados de EEUU y en Puerto Rico

Desde el 22 de mayo al 8 de junio el promedio porcentual en siete días fue: California + 41%, Florida +52% y Texas +39%. Entre tanto, Puerto Rico ha acumulado 5,185 casos y 142 muertes, según The New York Times.

Los Ángeles, epicentro de la pandemia en California

“Entre los múltiples factores de esta nueva realidad se encuentra que la gente no está practicando la distancia social en las últimas dos semanas”, dijo a Univision Noticias Mojgan “Mo” Sami , académica de Global Health Equity en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Estatal de California Fullerton (CSUF). “Además, otro de los problemas fuertes es que no hay consistencia en el mensaje de salud pública desde el nivel federal, estatal o local y la gente ya no lo cree a nadie”.

Las experiencias de Texas y Florida

Arizona registra grandes cambios

Dado el retraso en los tiempos de incubación del virus, parece que el aumento de casos ha ocurrido alrededor del tiempo en que los estados comenzaron a levantar las restricciones y se presentaron las aglomeraciones en las playas, en el feriado del Día de los Caídos, donde en muchos casos no se practicó el distanciamiento social, reportó The Guardian.

Ni vacuna, ni medicamento

“Entiendo que la gente está cansada de estar encerrada, pero el problema que tenemos que entender se basa en comunicación: todavía no tenemos vacuna ni medicamento que no salve del coronavirus; si no nos cuidamos crecerá más el problema”, dijo el doctor Ilan Shapiro. “Recordemos que se pensaba que estaríamos mejor en el verano, pero los números no bajan y cuando lleguen el otoño e invierno nos vamos a enfrentar no solo al coronavirus sino también a la influenza”.