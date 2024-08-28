Cambiar Ciudad
Cómo la tecnología utilizada en las vacunas para el covid-19 podría ser clave en la lucha contra el cáncer de pulmón

Oncólogos británicos sostuvieron que el combate al cáncer de pulmón es una “prioridad mayor” para las autoridades de salud en ese país y por ese motivo colaboran en el estudio del nuevo tratamiento.

Univision
Video Prevención de cáncer de pulmón

Un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón que se encuentra en fase de ensayos clínicos en siete países, incluido Estados Unidos, utiliza la tecnología que fue implementada en las principales vacunas contra el covid-19.

El esquema, desarrollado por la farmacéutica alemana BioNTech, aplica la tecnología mensajero ácido ribonucleico, o ARNm, para acabar con las células cancerígenas que provocan el cáncer del pulmón a través de inyecciones.

Esta farmacéutica colaboró en el desarrollo de las vacunas contra el covid-19 que produjo en colaboración la Pfizer. Esos biológicos también utilizaron la tecnología ARNm.

También la vacuna desarrollada por la farmacéutica Moderna en alianza con los Institutos Nacionales de Salud estadounidenses implementaron exitosamente esa tecnología contra el coronavirus.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación del Genoma estadounidense, esta tecnología permite a las vacunas replicar la información genética necesaria para elaborar las proteínas de una enfermedad y generar inmunidad.

El nuevo tratamiento, denominado BNT116 se comenzó a aplicar a través de inyecciones a 130 pacientes como parte de la fase 1 de los ensayos clínicos en los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Hungría, Polonia, España y Turquía.

En un comunicado del Instituto Nacional de Salud y Cuidado británico (NIHR), los 130 pacientes recibirán el biológico en 34 centros de investigación en las siete naciones.

Entramos en una nueva era de inmunoterapia contra el cáncer, dice oncólogo

Siow Ming Lee, oncólogo de los Hospitales del University College London, se mostró optimista sobre el ensayo clínico.

"Ahora estamos entrando en esta nueva era muy emocionante de ensayos clínicos de inmunoterapia basada en ARNm para investigar el tratamiento del cáncer de pulmón”, dijo en un comunicado emitido por el gobierno británico.

El experto, quien encabeza el estudio del nuevo tratamiento, dijo que el cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, con una estimación de 1.8 millones de muertes en 2020.

¿Cómo ataca el tratamiento BNT116 al cáncer de pulmón?

De acuerdo con el NIHR, la inmunoterapia utiliza el ARNm para presentar marcadores tumorales comunes al sistema inmunológico del paciente.

“Esto ayuda al sistema inmunológico a reconocer y combatir las células cancerosas que expresan estos marcadores”, dice el comunicado.

La agencia británica dijo que el novedoso tratamiento fue diseñado para mejorar la respuesta inmune contra puntos específicos de las células cancerígenas en los organismos.

“Esto reduce el riesgo de toxicidad para las células sanas y no cancerosas. La quimioterapia, por otro lado, a menudo afecta tanto a las células cancerosas como a las sanas”, dice el boletín.

¿Cuáles son las metas del ensayo clínico?

La agencia de salud británica sostuvo que los objetivos del ensayo son determinar si el tratamiento es seguro y bien tolerado por los pacientes; si es efectivo por sí mismo en la identificación de tumores y si funciona con la quimioterapia tradicional o tratamientos existentes.

De acuerdo con el profesor Karl Peggs, director de los Hospitales del University College London y titular del Centro de Investigaciones Biomédicas de la institución, dijo que el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer de pulmón es una “prioridad mayor”.

“Somos capaces de hacer este tipo de investigación gracias a nuestros médicos y equipos de investigación de primer nivel”, dijo el experto.

Video Neumólogo advierte sobre riesgos de cáncer de pulmón
Relacionados:
EnfermedadEstados Unidos de América

