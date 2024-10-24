Cambiar Ciudad
E. coli

Este es el posible responsable del brote de E. coli en hamburguesas de McDonalds

McDonald’s y agencias federales buscan determinar con precisión cuál fue el ingrediente contaminado con la bacteria E. coli.

Univision
Investigan cuatro casos de E. coli en Utah vinculados con hamburguesas de McDonald's

La empresa distribuidora de productos de McDonald’s, U.S. Foods, dijo que la compañía Taylor Farms retiró del mercado miles de cebollas crudas que fueron identificadas como el ingrediente que posiblemente estuvo detrás del brote de E. coli en productos de la cadena de restaurantes, según reportaron medios como la cadena ABC, The New York Times y CBS.

Al menos una persona ha muerto y 10 más han sido hospitalizadas tras el brote de E. coli vinculado al consumo de hamburguesas Cuarto de Libra de McDonald’s en varios estados.

En una notificación enviada por U.S. Foods, la empresa informó que su proveedor Taylor Farms retiró del mercado cuatro tipos de cebollas crudas “por una potencial contaminación de E. coli”, dijo ABC.

El retiro fue ordenado luego de que la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés) determinó que las cebollas de Taylor Farms son una "probable fuente de contaminación" de E. coli.

“Nuestros registros muestran que es posible que el producto afectado haya sido enviado a su ubicación. Es urgente que deje de usar el producto afectado lo antes posible", dice la notificación obtenida por ABC News.

Los productos retirados del mercado son bolsas de cebollas amarillas en distintas presentaciones. Taylor Farms es empresa productora de frutas y verduras frescas con sede en Salinas, California.

“Si encuentra alguno de los productos afectados, registre el número de casos y luego destruya el producto", dice la notificación.

Pese a la notificación, Taylor Farms no ha notificado si, en efecto, encontró rastros de E. coli en sus productos.

Los CDC reportan 49 casos de personas afectadas por hamburguesas Cuarto de Libra contaminadas

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidense (CDC, en inglés), al menos 49 personas en 10 estados que dijeron haber consumido hamburguesas Cuarto de Libra habían enfermado por E. coli.

Sucursales de McDonald’s en Colorado, Kansas, Utah, Wyoming y partes de Idaho, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México y Oklahoma han dejado temporalmente de usar cebollas en rodajas tras los casos, informaron los CDC.

“McDonald's está colaborando con investigadores para determinar qué ingrediente alimentario en las Cuarto de Libra está enfermando a la gente”, dice un informe de los CDC.

La agencia federal busca determinar con precisión cuál es el ingrediente o ingredientes contaminadas con E. coli.

“Las personas desarrollan síntomas como dolor de estómago, diarrea, vómito y en casos severos presentan problemas con los riñones”, dijo a Univision Noticias la epidemióloga Delaney Moore.

Investigan un brote de E. coli vinculado a hamburguesas de McDonald's: hay un muerto y 10 hospitalizados
