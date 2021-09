Qué es ASMR: puede que lo hayas experimentado mucho antes de que se pusiera de moda

No es fácil describir el sentimiento escurridizo que provoca ASMR. Los artículos de prensa se refieren a sensaciones placenteras de baja intensidad que van del hormigueo al escalofrío, producidas por estímulos sin aparente conexión. Unos susurran, otros rasgan el micrófono, otros extienden un mantel sobre una mesa, cuidando hasta la mínima arruga. A mí, como ya he dicho, me produce calma la contemplación de acciones pequeñas y cotidianas efectuadas con esmero, concentración y mimo.