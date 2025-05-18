Algunos psicópatas tienden a ser más atractivos y generar una mayor confianza, según un nuevo estudio

Video ¿Trabajas más de 80 horas a la semana? Este es el impacto en tu cuerpo, salud y mente

Las personalidades oscuras no solo pueden ser indiferentes, egocéntricas y hábiles en la manipulación, sino que también pueden parecer confiables, según un nuevo estudio que arroja luz sobre cómo la apariencia física puede desarmar sutilmente nuestros instintos.

Una investigación publicada en la revista Personalidad y diferencias individuales examinó cómo las personas perciben la confiabilidad de los extraños basándose únicamente en la apariencia facial.

Los expertos descubrieron que las personas con altos niveles de los rasgos de la llamada 'tríada oscura' (narcisismo, psicopatía y maquiavelismo) eran calificadas consistentemente como más confiables.

Esto se debe a la apariencia. Las personas con rasgos de la 'tríada oscura' alta tendían a ser percibidas como más atractivas físicamente, y esta percepción influía considerablemente en la confianza que se les atribuía, publicó la revista Newsweek.

La investigación fue hecha en cuatro experimentos con unos 600 participantes, a quienes individualmente se les pidió que juzgaran los rostos de personas extrañas, en ejercicios de calificación y simulación de juegos de confianza. Reiteradamente, las puntuaciones más altas en la 'tríada oscura' fueron considerados más confiables solo por su imagen.

"En entornos cooperativos de corto plazo, las personas con rasgos destacados de la 'tríada oscura' tienden a inspirar más confianza, en parte debido a que se les percibe como más atractivas por sus rasgos faciales", dijo el profesor de psicología y líder del artículo, Qi Wu, de la Universidad Normal de Hunan, China, en un comunicado.

La psicopatía, caracterizada por la falta de empatía y la impulsividad, podría parecer que repelería la confianza. Pero en la práctica, las personas con este rasgo pueden ser muy encantadoras y socialmente estratégicas. De forma similar, los narcisistas exhiben autoconfianza, encanto y una imagen refinada; mientras que los maquiavélicos saben leer las señales sociales y manipular las percepciones.

El estudio halló que esos tres rasgos pueden influir en sus expresiones faciales y apariencia en formas sutiles que incrementan su atractivo, especialmente en el caso de encuentros breves.

"Los rasgos faciales tienen una influencia única en cómo se percibe a las personas dignas de confianza", dijo Wu, incluso generando mayor credibilidad aunque se tengan en cuenta otros rasgos como la dominancia, la extroversión o el atractivo.

La respuesta de asociar el atractivo con la confianza es un "atajo psicológico conocido como efecto halo", dijo el profesor de Psicología de la Universidad Adler de Chicago, Jason Walker, un investigador de la Tríada Oscura, a Newsweek.

"Esto se vuelve considerablemente peligroso cuando se une a personalidades con la 'tríada oscura', quienes con frecuencia saben y usan esto para su beneficio", indicó Walker.

"Estos individuos se presentan como refinados, seguros de sí mismo e incluso, encantadores, dominando el arte de la actuación: saben cómo hacerse pasar por el compañero de equipo ideal, o el líder visionario. Pero. en realidad, están consolidando su poder y manipulando la percepción de las personas", dijo el investigador.

Los hallazgos del estudio podrían ayudar a explicar patrones del mundo real, como que las personas con rasgos oscuros de personalidad asciendan velozmente en puestos de liderazgo o incrementan su influencia social, al menos en el corto plazo.

Psicópatas en la cultura popular

La investigación también puede ayudar a contextualizar el fenómenos cultural de la fascinación pública con los asesinos seriales. Por ejemplo, Ted Bundy y Jeffrey Dahmer fueron descritos como atractivos o carsimáticos, cualidades que pueden haberles ayudado a evitar sospechas sobre su conducta.

En serie de ficción You, de Netflix, se presenta una historia donde el encanto y la apariencia pueden enmascarar un comportamiento profundamente violento. El personaje central de la serie, Joe Goldberg, es un gerente de librería de voz suave que también es acosador y asesino en serie.

Pese a estos rasgos, fanáticos de la serie han expresado un interés amoroso en Goldberg: Esto ha sido rechazado por el actor que interpreta al personaje, Penn Badgley, respondiendo reiteradamente a los espectadores que "es un asesino"

Asimismo, la capacidad de las personas para detectar rasgos de la 'tríada oscura' es limitada, reveló un estudio de 2018. También se obtuvieron resultados mixtos cuando se intentó que las personas identificaran a narcisistas, psicópatas o maquiavélicos solo con observar sus rostros.

Se detectó en muchas ocasiones el narcisismo en hombre y mujeres, y la psicopatía en hombres. Pero fue díficil detectarla en mujeres, así como el maquiavelismo en ambos sexos. Estos hallazgos sugieren que no hay una conexión consistente entre géneros para identificar los rasgos oscuros de personalidad.

En lo que respecta a protegerse a sí mismo de ser dominado por una persona con rasgos de la 'tríada oscura', Walker manifiesta que debe "observarse cómo tratan a aquellos con menos poder. El verdadero carácter es revelado en cómo algunas personas se relacionan con aquellos a quienes no necesitan impresionar".

Y añade que "el atractivo puede abrir la puerta, pero la confianza sostenida debe ganarse a través de la consistencia, la humildad y la integridad, y no con carisma o una imagen preparada".

