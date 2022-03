Los psicodélicos en microdosis han dado resultado efectivos para la salud mental

Estas sustancias [más abajo incluimos un resumen de las más representativas] están siendo investigadas en instituciones que son pesos pesados en la salud institucional como el Hospital General de Massachusetts, afiliado con Harvard, que lanzó el Center for the Neuroscience of Psychedelics para estudiar el potencial de la psilocibina y otras drogas para tratar problemas como depresión, adicciones y traumas; el instituto Johns Hopkins, New York University o UCLA.