"Los psicodélicos funcionan contra la depresión, adicciones o estrés postraumático. Hay que abrir la mente en nuevas direcciones"

¿Son los psicodélicos para todo el mundo?

No, desde luego que no. Seguramente ni siquiera para la mayoría de la gente. No creo que sea bueno si eres muy joven y tu personalidad no está del todo formada, porque disuelven el ego. Y luego están contraindicados con diferentes problemas médicos (por ejemplo, si tienes problemas de corazón, no es buena idea usar MDMA). Así que tienes que ser cuidadoso y saber que estas drogas pueden interactuar de forma peligrosa. Esta es una razón por la que sería tan positivo sacarlas de la clandestinidad y tomarlas en entornos controlados.