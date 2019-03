Por qué un condado en Nueva York está prohibiendo a ciertos niños estar en lugares públicos

En medio de las medidas de salud pública para combatir en sarampión, funcionarios del condado de Rockland, en el estado de Nueva York, anunciaron que prohibirán que niños no vacunados estén en lugares públicos y así arreciar la batalla contra uno de los brotes más agresivos de la enfermedad en esa zona.

La prohibición comienza a la medianoche de este miércoles y por 30 días hasta que los menores no vacunados reciban la inmunización.

Concretamente, los menores de edad no vacunados no podrán estar en escuelas y en espacios públicos como iglesias, centros comerciales y el transporte de la ciudad. En una rueda de prensa, el jefe concejal, Ed Day, dijo que no serán complacientes mientras los niños de la comunidad estén en riesgo.