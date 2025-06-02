🥬🥗 Cómo la dieta MIND puede ayudarte a reducir el riesgo de alzhéimer y otros tipos de demencia

Video Un estudio revela que dietas como la paleo y la cetogénica no son buenas para la salud del corazón

Regular lo que comes no son solo puede ayudarte a bajar de peso, también a mejor tu calidad de vida y salud.

Es el caso de la dieta MIND que, de acuerdo con un nuevo estudio, puede ayudarte a reducir el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer o demencia.

La dieta MIND, creada en 2015 por Martha Clare Morris, una epidemióloga nutricional, combina la dieta mediterránea con la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), que reduce la presión arterial, y hace hincapié en alimentos saludables para el cerebro, como las verduras de hoja verde, las bayas, los frutos secos y el aceite de oliva, dice el nuevo estudio presentado este lunes en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición.

En la investigación, científicos de la Universidad de Hawaii en Mānoa y de la Universidad del Sur de California analizaron los datos de casi 93,000 adultos estadounidenses de entre 45 y 75 años desde 1990 y descubrieron que las personas que siguieron estrictamente la dieta MIND tuvieron 9% menos probabilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer o formas relacionadas de demencia.

La enfermedad de Alzheimer es una de las 10 principales causas de muerte en Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés).

La dieta MIND puede beneficiar a adultos en cualquier etapa de su vida

De acuerdo con la investigación, nunca es tarde para empezar con esta nueva dieta.

Los resultados también mostraron que las personas que se apegaron más a la dieta MIND a lo largo de 10 años (incluidas las que no siguieron la dieta al pie de la letra al principio) tenían un 25% menos de riesgo de demencia en comparación con aquellas cuyo seguimiento de la dieta MIND disminuyó con el paso de los años.

"Los resultados de nuestro estudio confirman que unos patrones dietéticos saludables a mediados y finales de la vida y su mejora a lo largo del tiempo pueden prevenir el alzhéimer y la demencia", afirmó la doctora Song-Yi Park de la Universidad de Hawaii en un comunicado.

"Esto sugiere que nunca es demasiado tarde para adoptar una dieta saludable para prevenir la demencia", agrega Park.

¿Qué alimentos se incluyen en la dieta MIND?

Entre los componentes de la dieta MIND hay 10 grupos de alimentos saludables para el cerebro y cinco grupos de alimentos poco saludables, pero que aún puedes ingerir con moderación.

Los alimentos saludables de la dieta MIND son:

- 3 o más raciones al día de cereales integrales

- 1 o más raciones al día de verduras (que no sean de hoja verde)

- 6 o más raciones a la semana de verduras de hoja verde

- 5 o más raciones a la semana de frutos secos

- 4 o más comidas a la semana de legumbres

- 2 o más raciones a la semana de bayas, como moras y arándanos

- 2 o más comidas a la semana de aves de corral

- 1 o más comidas a la semana de pescado

- Una copa de vino al día

- Aceite de oliva, como grasa añadida para cocinar o aderezar los alimentos

Estos son los alimentos que debes comer en menor cantidad si sigues la dieta MIND

- Menos de 5 raciones a la semana de panes y dulces procesados

- Menos de 4 raciones a la semana de carne roja (incluida la ternera, el cerdo, el cordero y los productos elaborados con estas carnes)

- Menos de una ración a la semana de queso

- Menos de una ración a la semana de alimentos fritos

- Menos de 1 cucharada al día de mantequilla/margarina en barra

