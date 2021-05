Cómo ha empeorado la situación de las madres trabajadoras en tiempos de pandemia

La imagen(abajo) de la residente en Maryland Heidi Metcalfe Lewis se ha convertido en un revulsivo para hacer reflexionar sobre la crisis en el cuidado de los hijos desde el comienzo de covid-19, y lo que se está haciendo (o no) para remediarlo.

Metcalfe Lewis compartió la imagen en Twitter hace unas semanas mientras trabajaba en su computadora, metida en la bañera, al lado de su hija de un año, que se entretenía con un juguete acuático. La fundadora de Girls Who Code Reshma Saujani , al frente de una iniciativa para que las madres lo tengan más fácil para volver a sus lugares de trabajo y obtengan una remuneración por el cuidado de sus hijos, la retuiteó. Enseguida se hizo viral y el ejemplo perfecto de los malabarismos a los que se ven obligados las madres (y muchos padres también) que no tienen más remedio que compaginar las tareas del trabajo y de casa sin espacios de teletrabajo apropiados y con las guarderías y colegios cerrados a causa de la pandemia.

"Todas mostramos lo quemadas y agotadas que estamos, pero ¿qué se hace? No quiero una tarjeta de Hallmark, quiero un cambio de política", dijo Lewis en Good Morning America .

La tormenta perfecta

Justamente la semana pasada salió a la luz un informe que da detalles de las dificultades de las madres trabajadoras, no solo en EEUU.

"El último año se ha producido una 'tormenta perfecta' para muchas mujeres que se enfrentan a un aumento de la carga de trabajo y a mayores responsabilidades en el hogar, a una difuminación de los límites entre ambos y a continuas experiencias de comportamientos no inclusivos en el trabajo", afirma Emma Codd, Líder Global de Inclusión de Deloitte y coautora del estudio.

Como resultado, la encuesta sugiere que el bienestar de las mujeres ha disminuido significativamente desde la pandemia : sólo un tercio de las mujeres considera que su bienestar mental es hoy "bueno" o "extremadamente bueno", en comparación con el 68% anterior. Además, muchas mujeres están preocupadas por el impacto de su salud mental en su carrera, ya que casi un tercio atribuye a la mala salud mental un factor por el que su carrera no progresa tan rápido como quisieran.

Otro factor que contribuye a que las mujeres se sientan menos optimistas con respecto al trabajo, de acuerdo con los datos de la consultora, es que muchas siguen experimentando entornos laborales no inclusivos, ya que más de la mitad afirma haber sufrido algún tipo de acoso o comportamiento no inclusivo en el trabajo en el último año, desde contactos físicos no deseados y comentarios despectivos hasta el cuestionamiento de su juicio y la reducción de las oportunidades de ascenso debido a los prejuicios de género.