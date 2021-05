Para incrementar natalidad, mejoremos las condiciones de las madres y el costo de tener un bebé

El segundo factor detrás del lento crecimiento de la población (el primero es el descenso de la natalidad) es la disminución de la inmigración legal durante la presidencia de Trump . La inmigración ilegal no parece haber cambiado significativamente.

El impacto de la pandemia

La pandemia no sólo ha provocado la muerte de muchas más personas . También están naciendo muchos menos niños . Los datos preliminares muestran el impacto de la pandemia en el descenso del número de nacimientos en países como España e Italia, que ya se enfrentan al reto del envejecimiento de la población. Los datos de instituciones como Brookings hablan de una tendencia similar en EEUU.

Una caída del número de recién nacidos en las economías industrializadas tras una pandemia o una crisis económica —como la depresión de los años 30 o la crisis del petróleo de 1973— no es sorprendente, ya que las familias priorizan su seguridad laboral y la capacidad de mantener los hijos que ya tienen por encima de ampliar familias.

Reducir el precio que pagan las mujeres

Animar a los ciudadanos a procrear es más fácil en la teoría que en la práctica . La ayuda económica a los futuros padres, ya sea en forma de pagos únicos, guarderías subvencionadas, matrículas e incluso ayudas a la vivienda, es necesaria. Pero no siempre es suficiente cuando se trata de asegurar una tasa de natalidad más sostenible en el tiempo.

Estas medidas deberían de ir acompañadas de otras que abordan la llamada "maldición de la maternidad". Esto significa fomentar el trabajo dividido en el hogar y promover la igualdad de oportunidades después del matrimonio y los hijos, así como antes. Si crees que esto no es necesario, y que ya se ha avanzado lo suficiente, echa un vistazo al siguiente gráfico, que refleja la cantidad de horas (en minutos) dedicadas al trabajo no remunerado en el año 2019:

Lo que cuesta tener un bebé



La realidad de por qué las familias americanas son más pequeñas tiene que ver con el dinero, apunta Moira Donegan en The Guardian. “Mientras muchas más mujeres decide no tener hijos o tener menos, otras tienen menos hijos de los que les gustaría. Y para estas mujeres, sus propias familias más pequeñas son el resultado no de su propio egoísmo personal o degradación moral, sino de las limitaciones económicas”.